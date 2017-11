Mehr als jeder Fünfte fühlt sich ausgebrannt. Ein Grund dafür ist die Anforderung, jederzeit für den Arbeitgeber verfügbar zu sein. Die meisten sehen aber keine negativen Folgen für ihre Gesundheit.

Im vergangenen Jahr ist der Krankenstand leicht gestiegen. Pro Beschäftigten fielen 17,4 Arbeitstage wegen Krankheit aus, was einem Krankenstand von 4,8 Prozent entspricht. Weiter auf dem Vormarsch sind vor allem psychische Erkrankungen. Während vor zehn Jahren noch zehn Prozent aller Krankschreibungen als Ursache eine psychische Erkrankung hatten, waren es im vergangenen Jahr 16 Prozent. Eine Ursache könnte die wachsende Digitalisierung der Wirtschaft sein, so Franz Knieps, Chef des Bundesverbands der Betriebskrankenkassen am Dienstag.

Der Verband hat im Rahmen seiner jährlichen Gesundheitsberichterstattung untersuchen lassen, was die Digitalisierung mit den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten macht und wer überhaupt schon betroffen ist. Für jeden Zweiten (52 Prozent) ist demnach die Digitalisierung schon heute fester Bestandteil der Arbeit. Weitere 38,5 Prozent nutzen die digitalen Hilfsmittel zumindest zeitweise. Die meisten kommen gut klar damit. Sie sehen sich dadurch weder entlastet noch großartig stärker belastet als früher. Über 40 Prozent rühmen, dass sie nun Aufgaben schneller erledigen und leichter an mehreren Aufträgen gleichzeitig arbeiten können. Jeder zehnte sagt, er fühle sich eher weniger belastet.

Doch gab bei einer repräsentativen Umfrage unter 3000 Beschäftigten auch mehr als jeder Fünfte an, sich durch die Digitalisierung überlastet und ausgebrannt zu fühlen.

Das könnte, so Jan Dettmers von der Medical School Hamburg vor allem damit zu tun haben, dass die Digitalisierung in vielen Berufen zu einer Vermischung von Job und Freizeit geführt hat. Ein Drittel der Männer und ein Viertel der Frauen gaben bei der Umfrage an, dass sie auch in der Freizeit Arbeit erledigen. Doch das ist nicht einmal erforderlich. Untersuchungen belegen, so Dettmers: "Auch ohne einen konkreten Arbeitseinsatz, also Mehrarbeit im engeren Sinne, kommt es zu Beeinträchtigungen für das Wohlbefinden." Die bloße Anforderung, verfügbar zu sein, könne krank machen. Es entstehe so etwas wie eine dauerhafte Aktivierung.

Der Beschäftigte rechnet ständig damit, dass er irgendetwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...