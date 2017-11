Hamburg (ots) - Bei den meisten Verträgen für Immobilienkredite besteht die Möglichkeit, eine sogenannte Sondertilgung zu leisten. Damit zahlen Kreditnehmer einmal pro Kalenderjahr ohne zusätzliche Zinsaufschläge einen gewissen Betrag zurück und mindern so die Kreditschuld. Die Höhe variiert und ist individuell im Vertrag geregelt. Meist liegt sie zwischen fünf und zehn Prozent der Nettodarlehenssumme. Manchmal ist auch ein bestimmter Höchstbetrag, wie zum Beispiel 5.000 oder 10.000 Euro, vereinbart. "Immobilienbesitzer sollten diese Chance unbedingt wahrnehmen, da sich so eine Menge Geld sparen lässt und das Objekt deutlich schneller abbezahlt ist", erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de/).



Insbesondere in Zeiten niedriger Zinsen stellt eine Sondertilgung im Rahmen des Immobiliendarlehens mehr denn je eine lohnende Investition dar. Grundsätzlich gilt zwar: Je früher diese vorgenommen wird, desto besser, aber auch am Jahresende macht es durchaus Sinn. Vielfach erhalten Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt auch ihr Weihnachtsgeld beziehungsweise ein 13. Monatsgehalt oder eine Prämie, einen Bonus oder andere Gratifikationen. "Wer dieses Geld - ganz oder zumindest teilweise - für die mögliche Sonderzahlung zur Rückzahlung des Kredites nutzt, profitiert in mehrfacher Hinsicht", weiß Scharfenorth. Häuslebauer sind viel schneller schuldenfrei und sparen bis zum Ende der Laufzeit eine erhebliche Summe, wie das folgende repräsentative Beispiel eindrucksvoll zeigt:



Bei einer Kreditsumme von 250.000 Euro (Objektpreis 300.000), 10 Jahren Laufzeit, einem Zins von 1,13 Prozent und 1 Prozent Tilgung, beträgt die Restschuld 223.545,93 Euro. Das bedeutet eine Gesamtlaufzeit von 66 Jahren und 11 Monaten bei unveränderten Konditionen. Bei einer jährlichen Sondertilgung von 2,5 Prozent (6.250 Euro) beträgt die Restschuld nur noch 157.067,85 Euro und die Laufzeit nur noch 24 Jahre und 3 Monate. Bei einer jährlichen Sondertilgung von 5 Prozent (12.500 Euro) beläuft sich die Restschuld sogar bloß auf 90.589,77 Euro und die Laufzeit reduziert sich auf 15 Jahre und zwei Monate. Wer dann noch die monatliche Tilgung beispielsweise auf 3 Prozent erhöht, kommt in letzterem Fall auf eine Restschuld von lediglich 37.681,63 Euro und hat die Immobilie nach 11 Jahren und 3 Monaten komplett abbezahlt.



"Leider machen Bauherren in der Praxis immer noch viel zu selten von der Möglichkeit zur Sondertilgung gebrauch. Dabei lohnt es sich unbedingt, diese bereits von Anfang an in die individuelle Finanzierung gedanklich mit einzuplanen", betont Stephan Scharfenorth abschließend.



Wie monatliche Raten aus Zins, Tilgung und Sondertilgung bei unterschiedlichen Finanzierungsbeträgen und Beleihungssätzen ausfallen, ermitteln Interessierte schnell und einfach mit dem Baufinanzierungsrechner (https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de.



Über Baufi24



Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahr eines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen. Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationen rund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zur Verfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht das Unternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000 zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mit Beratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unter https://www.baufi24.de/



OTS: Baufi24 GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104820 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104820.rss2



Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0) 800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.de Pressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 421 42 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83, E-Mail: wh@hasencleverstrategy.de