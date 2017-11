Cambridge, England (ots/PRNewswire) -



Adder Technology (http://www.adder.com/), der Spezialist für hochleistungsfähige IP-basierte KVM-Lösungen (Keyboard, Video, Maus), hat seinen Beitritt zur gemeinnützigen Alliance for IP Media Solutions (http://aimsalliance.org/members/) (AIMS) als außerordentliches Mitglied bekanntgegeben.



AIMS engagiert sich im Bereich der Aufklärung, Bewusstseinsbildung und Förderung von Branchenstandards für die Übertragung von Video-, Audio- und Zusatzinformationen über eine IP-Infrastruktur sowie Produkte auf Basis dieser Standards. Die Handelsallianz wurde 2015 gegründet und zählt ungefähr 80 führende Branchenorganisationen zu ihren Mitgliedern.



"Die Akzeptanz von IP als standardmäßige Übertragungsmethode in der Rundfunkindustrie bietet eine Chance für größere operative Flexibilität -- eine Flexibilität, von der heute viele Rundfunkanstalten profitieren", sagte Neil Hillier, Senior Vice President für globalen Vertrieb und Marketing bei Adder Technology.



"Als Unternehmen, das KVM-Lösungen für den Rundfunksektor entwickelt, glauben wir, dass sich IP voll durchsetzen wird. Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit AIMS und ihren Partnern, um die Akzeptanz und Anwendung offener Standards voranzutreiben, damit Rundfunkanstalten die Kosten-, Leistungs- und operativen Vorteile von IP voll ausschöpfen können."



Adder Technology entwickelt auch verschiedene IP-basierte Matrix-, Switch- und Erweiterungstechnologien für KVM in den Bereichen Command & Control, Bankwesen, Transport, AV und Flugsicherung. Organisationen jeder Größe können damit ihre Abläufe flexibler, kontrollierter und effizienter gestalten.



Adder Technology (http://www.adder.com./) ist ein führender Entwickler und Vordenker im Bereich Konnektivitätslösungen. Die Mediennetzwerke, Extender sowie Keyboard-, Maus- und Video-Switch-Lösungen von Adder ermöglichen Steuerung und Einsatz von IT-Systemen weltweit. Über ein Netz von Vertriebshändlern, Wiederverkäufern und Erstausrüstern vertreibt das Unternehmen seine Produkte in über 60 Ländern. Adder unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Schweden, China und Singapur.



Zum Kundenstamm von Adder gehören Märkte wie Einzelhandel, Finanzen, Industrie, Medizin, Rundfunk, Flugsicherung, digitale Beschilderung, Militär und Servermanagement. Adder stellt Produkte unter seiner eigenen Marke und für eine Reihe von OEM-Kunden her und seine Produkte werden über ein internationales Netz von Wiederverkäufern und Vertriebshändlern vermarktet und unterstützt.



Die gemeinnützige Alliance for IP Media Solutions (AIMS) engagiert sich im Bereich der Aufklärung, Bewusstseinsbildung und Förderung von Branchenstandards für die Übertragung von Video-, Audio- und Zusatzinformationen über eine IP-Infrastruktur sowie Produkte auf Basis dieser Standards. Die Allianz vertritt die Interessen von Rundfunk- und Medienunternehmen sowie Technologielieferanten, die allesamt den Wandel der Branche von SDI nach IP voranbringen wollen. Dazu werden Branchenstandards und interoperable Lösungen entwickelt, die die rasche Evolution offener, agiler und vielseitiger Produktivumgebungen ermöglichen.



