Das Photovoltaik-Kompetenzzentrum (PVcomB) am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) bringt seine Expertise zur Optimierung der CIGS-Dünnschichtproduktion in das Verbundforschungsprojekt MyCIGS ein. CIGS-Modulhersteller Avancis koordiniert das Projekt. Mit beteiligt sind auch die Universitäten in Oldenburg und Erlangen-Nürnberg. Dünnschicht-Solarmodule auf Basis von Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid-Verbindungen, ...

