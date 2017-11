Frankfurt - In die Bestrebungen zur Harmonisierung der Haftungskaskaden von Bankverbindlichkeiten innerhalb der EU ist zuletzt Bewegung gekommen, so die Analysten der Helaba.Die EU-Institutionen hätten sich auf einen gemeinsamen Änderungsentwurf zur entsprechenden Richtlinie geeinigt, der am 30.11.2017 im EU-Parlament erörtert werden solle. Die Umsetzung auf nationaler Ebene solle bis spätestens 1.1.2019 erfolgen. Für Deutschland würden die Analysten mit einer erneuten Anpassung des § 46f KWG und der Schaffung von zwei Anleihekategorien nicht strukturierter erstrangig unbesicherter Bankanleihen rechnen. Für die derzeit ausstehenden Bonds sollte allerdings ein Grandfathering greifen. (28.11.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...