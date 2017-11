Der Euro ist gegen das Britische Pfund noch immer in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Aktuell nähert sich die Gemeinschaftswährung jedoch wieder der Oberseite dieser Handelsspanne. Gelingt ihr der Ausbruch und die Fortsetzung der Bewegung in Richtung der vorherigen Bewegungshochs? Rückblick: Unsere letzte Kommentierung zu EUR/GBP ist schon etwas her, doch der Zeitpunkt Ende September markierte ...

