WEITERER NACHWEIS EINES EDELMETALLREICHEN VMS-SYSTEMS BEI HAZELTON

Jaxon Mining Inc. (TSX-V: JAX, FSE: OU31, OTC: JXMNF) freut sich, ein Update des Herbst/Winter-Bohrprogramms 2017 bei seinem Silber-Zink-Projekt Hazelton, 50 Kilometer nördlich von Smithers im Skeena Arch (British Columbia) gelegen, bereitzustellen.

Jaxon hat zehn von 13 Bohrlöchern auf insgesamt 1.956 der geplanten 2.000 Meter erfolgreich gebohrt - das elfte Bohrloch ist zurzeit in Arbeit. Wie bereits zuvor gemeldet, werden alle Kernproben zur Analyse an die Labors von MS Analytical in Langley (British Columbia) gesendet. Im Labor kommt es aufgrund eines überdurchschnittlichen Arbeitsaufkommens am Ende der Saison zu Verzögerungen.

Jason Cubitt, President und CEO von Jaxon, sagte: Obwohl wir noch auf die Analysedaten aus dem Labor warten, ist unser Team sehr zufrieden, dass wir einen sichtbaren Nachweis eines umfassenden mineralisierten Systems im Bohrkern vorgefunden haben. Er sagte außerdem: Im Gebiet Hazelton ist noch sehr viel Land zu erkunden, doch diese ersten zehn Bohrlöcher sind ein gutes Omen für die Region im Allgemeinen sowie für die positiven Ergebnisse, die wir noch erzielen werden.

Beobachtete Höhepunkte der Bohrungen

- Es wurden in Vulkangestein (Rhyolith) sowie in Meeressedimenten, Tonstein, Arenit, Wacke und Tuff vorkommende Sulfide beobachtet und in allen Bohrlöchern aufgezeichnet. - Bestimmte beobachtete Eigenschaften unterstützen das Modell des Ziels Max hinsichtlich einer ungewöhnlichen Mineralisierungsart mit vulkanischen, edelmetallreichen Massivsulfiden mit mehreren Metallen. - In Brüchen wurden Zinksulfide (Sphalerit) in Form von quer verlaufenden Erzgängen, Erzgängchen, Stockworks, Brekzien und zumindest einem Vorkommen einer geschichteten Mineralisierung durchschnitten. - In allen Lithologien wurden unterschiedliche Mächtigkeiten an halbmassiven bis massiven parallelen Sulfidschichtungen, quer verlaufenden Erzgängen, Erzgängchen und Brüchen vorgefunden. - Die zahlreichen Phasen, die eine Sulfid-Sulfosalz-Mineralisierung mit mehreren Metallen überlagern, weisen auf ein potenziell umfassendes und langlebiges System in diesem Teil der vulkanisch-sedimentären Sequenz Rocky Ridge hin.

Jaxon geht davon aus, alle Analysedaten bis Ende Januar 2018 zu erhalten. Die Ergebnisse werden in ein dreidimensionales Datenmodell integriert werden, das unser technisches Team verwenden wird, um ein Phase-2-Programm zu konzipieren, das im Frühling 2018 beginnen soll. In dieser Pressemitteilung ist eine Planansichtskarte der Bohrungen enthalten. Weiteres Material, einschließlich Fotos des Bohrstandorts, finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.jaxonmining.com.

Alle Kernproben werden täglich zur sicheren Kernaufzeichnungs-/-schneideinrichtung von Jaxon in Smithers transportiert. Dort werden die Proben von einem professionellen Geologen aufgezeichnet. Ausgewählte Abschnitte werden in zwei Hälften geteilt, wobei eine Hälfte wieder in die Kernkiste gepackt wird, während die andere Hälfte für den sicheren Transport in das Analyselabor vorbereitet wird. Jede Probe wird gemeinsam mit einem Probennummernetikett in eine nummerierte Plastiktüte gegeben und sofort versiegelt. Die Proben werden in Reissäcken gepackt, versiegelt und auf Paletten gestapelt. Die Paletten werden an Bandstra Transportation Systems Ltd. nach Smithers geliefert, wo sie zur Analyse an MS Analytical nach Langley (British Columbia) transportiert werden. MS Analytical ist gemäß ISO/IEC 17025:2005 zertifiziert und wendet ein eigenes internes Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm an, einschließlich Leer-, Doppel- und Standardproben. Jaxon führt im Rahmen des Bohrprogramms sein eigenes unabhängiges Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm durch, das das Hinzufügen zertifizierter Standard-, Leer- und eingeschränkter Doppelproben beinhaltet. Diese Proben werden geprüft, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse innerhalb akzeptabler Zielbereiche liegen.

Lageplan der Bohrungen von Jaxon, Zielgebiet Max, Projekt Hazelton

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41591/53-17 REV News Release JAX - 28Nov2017 - Drilling 10th hole update_DE_PRCOM.001.png

Diese Pressemeldung wurde von Derrick Strickland, P.Geo. in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift National Instrument 43-101 (standards and disclosure for mineral projects) geprüft und genehmigt.

Über Jaxon Jaxon ist ein Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Grund- und Edelmetallen, das seine Aktivitäten auf die Region Westkanada konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit mit dem Ausbau des Projekts Hazelton im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia und dem Projekt More Creek (das durch Zusammenlegung der Konzessionen Wishbone und Foremore entstanden ist) in British Columbias Golden Triangle beschäftigt. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS: JAXON MINING INC. Jason Cubitt ______ Jason Cubitt, President.

Nähere Informationen zu Jaxon Mining Inc. erhalten Sie telefonisch über Mark Carruthers unter 604-608-0400 bzw. 1-877-608-0007 (gebührenfrei).

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem auch die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens zählen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch jene Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens enthalten sind. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41591 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41591&tr=1

