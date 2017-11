Die Ölpreise sind unverändert in den Dienstag gestartet und tendieren im Vorfeld des OPEC-Meetings am Donnerstag konsequent seitwärts. Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz treten ebenfalls auf der Stelle. Mit Blick auf dem Weltmarkt herrscht die erwartete Zurückhaltung. Kaum ein Börsianer wagt sich vor der OPEC-Entscheidung zur Fördermengenpolitik für 2018 aus der Deckung. Richtungsweisende ...

