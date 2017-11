Ein Schaden ist definiert als eine Veränderung an einem Bauteil, durch die seine vorgesehene Funktion beeinträchtigt wird. Dabei muss es sich nicht unbedingt um einen Bruch handeln. Auch kleinere Verunreinigungen oder Verfärbungen können ausreichen, damit ein Bauteil nicht mehr akzeptiert wird. Die problemorientierte Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursache lässt sich an folgendem Beispiel darstellen: Der Verschluss eines kosmetischen Stifts ist undicht, so dass Flüssigkeit im Bereich der Kappe austritt. Die Undichtigkeit soll dem Vernehmen nach erst nach einigen Tagen auftreten, aber nicht jedes Bauteil ist gleich stark betroffen. Die problemorientierte Schadensanalyse beginnt im Allgemeinen mit einer Informationsphase, innerhalb welcher der Schaden dokumentiert und beschrieben wird, sowie Hintergrundinformationen zum Bauteil (zum Beispiel Funktionsprinzip) und seiner Vorgeschichte ermittelt werden.

Die Flüssigkeit in dem Stift wird über eine Kugel aufgetragen. Immer wenn sich die Kugel dreht, wird etwas Flüssigkeit mit der Kugel an die Spitze transportiert. Die Abdichtung erfolgt nicht über das Gewinde, sondern ein Ring innerhalb der Kappe drückt die Kugel nach unten, so dass diese auf der Unterseite fest gegen eine Dichtfläche gepresst wird. Die Analyse mehrerer Verschlusskappen zeigt, dass diese Funktion bei allen getesteten Kappen gegeben ist. Nach dem Aufschrauben der Kappe ließ sich die Kugel nicht mehr bewegen ...

