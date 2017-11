Die Ostsee ist ein verhältnismäßig kleines Meer. Damit eignet sie sich ideal, um relativ schnell ein Verfahren zu entwickeln, Geisternetze zu bergen, aufzubereiten, zu verwerten und die daraus gewonnenen Erkenntnisse auf andere, größere Weltmeere zu übertragen. Das ist der Grund, warum die Tönsmeier-Gruppe mit Sitz in Porta Westfalica das Projekt "Geisternetze" des WWF Deutschland als Partner unterstützt. Für die Aufbereitung der geborgenen Kunststoffnetze aus Polypropylen (PP) und Polyamid (PA) suchte Tönsmeier die Unterstützung von Vecoplan. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Marienberg im Westerwald entwickelt und fertigt seit fast 50 Jahren Maschinen und Anlagen für die Ressourcen- und Recyclingwirtschaft. "Unsere Aufgabe war es, im hauseigenen Technologiezentrum nach Möglichkeiten zu suchen, die Netze werkstofflich zu verwerten", sagt Vecoplan-Projektleiter Ulf Kramer.

Netze, Stellnetze oder Taue?

An der Ostsee bei Saßnitz konnten die Projektpartner rund 450 kg Material vom Meeresgrund bergen und in Big-Bags in den Westerwald transportieren. Auffallend war: Es enthielt viele Fremdstoffe, die sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...