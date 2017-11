Vor rund einem Jahr richtete der Spritzgießmaschinen-Hersteller Arburg, Loßburg, eine Anfrage an Gimatic Vertrieb in Hechingen. Dabei ging es um eine Kundenanwendung bei Bowler Plastics, Kapstadt, Südafrika. "Wir erstellen unsere Angebote immer sehr zeitnah, damit wir die Aufträge nicht verlieren. Denn unsere Kunden benötigen die angefragten Produkte in der Regel schnellstmöglich, " beschreibt Jens Reinfrank, Projektierung Systemtechnik bei Gimatic, das Vorgehen in der Angebotsphase. Nur einen Monat später besuchte Friedel Sass, CEO von Bowler Plastics, den Stand von Gimatic auf der K 2016. Noch auf der Messe erteilte er den Auftrag über die Entwicklung und Produktion von sechs Entnahmegreifern und zwei Deckelschließautomaten für Verschlusskappen.

Die Bowler Metcalf Gruppe erzeugt heute mit circa 800 Mitarbeitern in vier Einzelunternehmen über 500 Millionen Teile pro Jahr - unter anderem per Spritzguss, Seidensiebdruck, Digitaldruck oder Schlauchextrusion. Zu den mehr als 200 Kunden der Gruppe zählen global tätige Unternehmen wie beispielsweise Revlon, Johnson & Johnson, SCJ, Unilever und Tiger Brands. Die Spritzgussabteilung von Bowler stellt pro Jahr 320 Millionen Teile auf mittlerweile 54 Spritzgießmaschinen her. "Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Versorgung der Kosmetik- und Haushaltsindustrie, auch wenn wir für alle Hartkunststoffprodukte offen sind", sagt Wayne Knutsen, Leiter Spritzgussfertigung bei Bowler Plastics. CEO Friedel Sass ist deutscher Abstammung und legt daher viel Wert auf Maschinen ‚Made in Germany'. Und so kommen 49 Maschinen aus dem Hause Arburg.

Eintönige Arbeit sucht Automatisierungslösung

Bisher hat in der Anwendung ein Maschinenbediener die von der Spritzgießmaschine ausgeworfenen Verschlusskappen (Fliptops) von Hand geschlossen. Jeweils vier Deckel kommen gleichzeitig aus der Maschine mit einer Taktzeit von 13 Sekunden. Sechs verschiedene Deckel-Varianten sind dabei möglich. Diese Vorgehensweise war solange wirtschaftlich, bis in letzter Zeit die Lohnkosten gestiegen sind und sich die Produktionsabläufe verlängert haben. Deshalb beschloss das südafrikanische Unternehmen, diesen Arbeitsgang zu automatisieren. Damit wird künftig auch das Qualitätsrisiko durch menschliche Fehler ausgeschlossen. Die maßgebliche Herausforderung war, die vom Maschinenbediener gewohnte Flexibilität bei verbesserter Qualität und niedrigeren Kosten aufrechtzuerhalten ...

