28.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Petrus Advisers (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In einem offenen Brief an den Aufsichtsratspräsidenten der CA Immo Anlagen AG, Herrn Torsten Hollstein, äußern sich PetrusAdvisers zu den Fusionsgesprächen zwischen Immofinanz und CA Immo: Sehr geehrter Herr Hollstein, London, 27. November 2017 Am 14. März 2017 haben wir eine Fusion mit Immofinanz ("IIA") abgelehnt. Wenn eine Zusammenführung sinnvoll sein sollte, war damals unsere Forderung, sie als Cash-Akquisition der CA Immo ("CAI") zu wenigstens...

Den vollständigen Artikel lesen ...