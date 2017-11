Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-28 / 11:51 *VENTA & 6B47 starten Vorzeigeprojekt in Graz* *"Ost. - Wohnen am Stadttor" schafft 10.000m² Wohn- und 2.500m² Gewerbefläche* *Graz/Wien, 28. November 2017* - Mit dem traditionellen Spatenstich erfolgte Montagvormittag der offizielle Baustart zum Projekt "Ost. - Wohnen am Stadttor" der VENTA Real Estate Group und 6B47 Real Estate Investors AG. Diesen symbolischen Akt haben neben Vertretern der beiden Bauträger auch der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl und weitere Polit-Prominenz sowie die ausführende Baufirma Porr gefeiert. An der Grenze des pulsierenden Stadtteils Jakomini sollen bis zum vierten Quartal 2019 rund 220 freifinanzierte Wohnungen entstehen. Der Geschäftsführer der VENTA Real Estate Group Siegbert Schützenhöfer ist vom Projekt überzeugt: "Ost.- Wohnen am Stadttor ist für die VENTA Group ein einzigartiges und innovatives Projekt, welches einen wichtigen Beitrag zu nachhaltigem und qualitativ hochwertigen Wohnen in zentraler Stadtlage in Graz leisten wird. Wir wollen maximale Wohnqualität in innerstädtischer Lage mit optimaler Infrastruktur schaffen - dieses Ziel erreichen wir mit diesem Projekt genau." 6B47 Vorstandsvorsitzender Peter Ulm unterstreicht die Bedeutung des Projekts: "Seit jeher stehen Innovation und Qualität bei 6B47 ganz oben auf der Tagesordnung. Das Projekt "Ost.- Wohnen am Stadttor" ist ein weiteres Beispiel für die 6B47 Philosophie. Hier in Graz wollen wir ein State-of-the-Art-Projekt umsetzen, das auf die hochwertigen Wohnbedürfnisse sowie die Gestaltung moderner Gewerbeflächen eingeht und gleichzeitig nachhaltige Werte schafft. Die Dimension des Areals ist auch für uns ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte - vor allem hier in Graz." Auf dem etwa 1,1 Hektar großen Grundstück entlang der Conrad-von-Hötzendorf-Straße und der Johann Sebastian-Bach-Gasse realisieren VENTA und 6B47 vier durch die Erdgeschoßzone miteinander verbundene Baukörper. Insgesamt werden nach Fertigstellung rund 10.000 m² Wohnfläche und knapp 2.500 m² Gewerbefläche verfügbar sein. Schon jetzt steht der künftige Nahversorger im Erdgeschoss, der Lebensmittelhändler Lidl Österreich, fest. *Urbanes Wohnen mit Tiefgarage und Grünoasen* Von Scherr + Fürnschuss Architekten ZT GmbH geplant, bestehen die Gebäude aus fünf bzw. sieben Geschossen. Um dem Bedürfnis urbaner Städter nach Grünoasen in zentraler Lage gerecht zu werden, gehören großzügige Freiräume und Grünflächen ebenso zum Konzept wie eine zweigeschossige Tiefgarage mit 275 Stellplätzen. Das Wohnungsangebot gestaltet sich mit Zwei- bis Vier-Zimmer-Eigentumswohnungen, Wohnflächen von circa 32 bis über 100 m² und Gärten, Terrassen oder Balkonen vielseitig. Hinzu kommen attraktive Angebote zur Nutzung der Immobilien als Vorsorgewohnung. *Klingende Namen für jeden Baukörper* Jedem der vier Baukörper ist der Name der umliegenden Straße zugeordnet. Die Bauteile Johann und Sebastian sprechen vor allem Singles, Paare und junge Familien an, die modernen, energieeffizienten und altersgerechten Wohnraum nachfragen. Ulrich, benannt nach der Ulrich-Lichtenstein-Gasse, ist für Investoren sehr attraktiv. Der kleinste Bauteil Bertha, trägt denselben Namen wie der zukünftige Bertha-von-Suttner Platz, der in Zusammenarbeit mit der Stadt Graz, in das Gesamtprojekt eingebunden wird. Durch die Realisierung des Projektes entsteht neben hochwertigem Wohnraum für rund 500 Bewohner eine Aufwertung der lokalen Infrastruktur mit einem Lebensmittelmarkt direkt auf dem Projektareal. Davon profitieren nicht nur die künftigen Bewohner, sondern der gesamte Bezirk nachhaltig. *Rückfragehinweis:* VENTA Real Estate Group Doris Knapp, MSc Jakominiplatz 12/Steirerhof 8010 Graz E-Mail: knapp@ventagroup.com [1] Tel: +43 316 / 69 82 20 - 20 6B47 Real Estate Investors AG Arch. DI Barbara Horstmeier MSc., MRICS Heiligenstädter Lände 29 1190 Wien E-Mail: horstmeier@6B47.com [2] Tel: +43 1 350 10 10 - 820 Mobil +43 664 887 32 332 Kobza Integra Public Relations GmbH Mag. Franz Ramerstorfer Lehárgasse 7 A-1060 Wien E-Mail: f.ramerstorfer@kobzaintegra.com [3] Tel.: +43 1 522 55 50-303 Mobil: 0664 88 67 81 59 *Über VENTA Real Estate Group* Die VENTA Real Estate Group steht für Kompetenz, Verlässlichkeit und Erfolg am Immobilienmarkt. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren in den verschiedenen Segmenten des Immobilienmarktes international hochwertige Immobilien entwickelt und - durch die Vermietung oder den Verkauf einzelner Objekte - verwertet. Begünstigt durch eine langjährige Erfahrung haben sie mit ihren Projekten die Bedürfnisse ihrer Mieter und Käufer zur vollsten Zufriedenheit erfüllt und können auch in Zukunft auf das Vertrauen ihrer Kunden setzen. Aktuelle Projekte in Graz sind unter anderem FREISTIL in exklusiver Stadtlage in Mariatrost und ATRIUM im beliebten Wohnbezirk Waltendorf. www.ventagroup.com [4] *Über 6B47 Real Estate Investors AG* Die 6B47 Real Estate Investors AG gehört zu den führenden Immobilienentwicklern im deutschsprachigen Raum mit Büros in Wien, Düsseldorf und Warschau. Das Unternehmen entwickelt und verwertet Immobilienprojekte mit einem Wert von derzeit etwas mehr als 1,5 Milliarden Euro. Aktuelle Projekte in Österreich sind unter anderem Living Kolin, Althan Park, ParkFlats 23, Beatrix Spa oder Philipp's, in Deutschland IN-Tower, Goldstück Pforzheim, Tannhof, Kleine Eiswerder oder Green Gate und in Polen Zyndrama. Im Jahr 2016 wurden Objekte in Wien und Frankfurt mit einem Wert von ca. 