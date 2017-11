IRW-PRESS: Veritas Pharma Inc.: Veritas Pharma Inc.: US-Patentamt akzeptiert provisorische US-Patentanmeldung für die Nutzung spezifischer Cannabisstämme zur Optimierung von Opioidanalgetika durch Veritas-Forschungsarm Cannevert

28. November 2017, Vancouver, B.C - Veritas Pharma Inc.(CSE:VRT) (OTC:VRTHF) (Frankfurt:2VP) (VRT oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass sein Forschungsarm Cannevert Therapeutics Ltd. (CTL) am 13. September 2017 beim US Patent and Trademark Office (USPTO) einen provisorischen Patentantrag für die Nutzung spezifischer Cannabisstämme zur Wirkungsoptimierung von Analgetika auf Opioidbasis eingereicht hat. Vor kurzem hat das USPTO ein Bestätigungsschreiben übermittelt und darin die Registrierungsnummer US 62/558,021 für diesen Antrag vergeben.

Opioide sind Substanzen, die aus der Opium-Mohnpflanze gewonnen werden. Sie binden an den körpereigenen Opioidrezeptoren des Menschen und werden Patienten, die unter akuten oder chronischen Schmerzen leiden, legal als Analgetika zur Schmerzbekämpfung verschrieben. Als Beispiel für ein Opioidanalgetikum ist Morphin zu nennen. Diese Medikamente gelten als sicheres Mittel für die Schmerzbekämpfung, sofern sie über einen kurzen Zeitraum eingenommen werden. Werden sie allerdings zu lange bzw. in zu hoher Dosierung verschrieben und/oder zu oft und missbräuchlich verwendet, haben sie neben der Schmerzlinderung auch eine euphorisierende Wirkung. Daher ist trotz Verschreibungspflicht bei Einnahme über einen längeren Zeitraum die Möglichkeit einer Medikamentenabhängigkeit gegeben und eine Überdosierung kann auch zum Tod führen. Laut Angaben des US Center for Disease Control and Prevention sind mehr als 33.000 Todesfälle im Jahr 2015 auf eine Überdosis an Opioiden zurückzuführen. Heroin und Fentanyl sind im Hinblick auf illegalen Konsum, Verwendung als Genussmittel, Missbrauchspotenzial und Überdosierung mit Todesfolge die am weitesten verbreiteten Opioide. Cannabis enthält Substanzen, die als Cannabinoide bezeichnet werden. Sie binden an die Cannabinoidrezeptoren des menschlichen Körpers und entfalten eine ähnliche Wirkung wie die körpereigenen Opioide in puncto Schmerzlinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Sie verursachen jedoch keine Medikamentenabhängigkeit wie Opioide und sind auch nicht mit deren Überdosierungsrisiko behaftet. Werden Cannabinoide und Opioide miteinander kombiniert, scheinen sie sich auf synergistische Weise in ihrer Wirkung gegenseitig zu verstärken. Bei der Verwendung eines Kombinationspräparats können die Opioide daher geringer dosiert werden, wodurch es in der Schmerzbehandlung zu geringeren Nebenwirkungen und damit verbunden zu einem geringeren Suchtverhalten kommt. Laut Angaben von Coherent Market Insights* wurden im Jahr 2015 im Opioidmarkt weltweit Umsätze in Höhe von rund 17 Milliarden US-Dollar erzielt; Prognosen zufolge dürften sich diese im Jahr 2024 auf fast 26 Milliarden US-Dollar erhöhen. Dies zeigt, dass Cannabis im Zuge der Legalisierung das Wachstum des Opioidmarktes beeinflussen dürfte, da es als sichere Alternative zu Opioiden in der Schmerztherapie eingesetzt wird. Außerdem kommt es vermehrt in der Behandlung von Opioidabhängigkeit zum Einsatz. Dem World Drug Report 2016 zufolge litten rund 17 Millionen Menschen an den Folgen von Opioidmissbrauch.

Dr. Lui Franciosi, CEO von Veritas, erklärt: Wir freuen uns darüber, dass Cannevert zuletzt diesen Antrag eingebracht hat, um die Entdeckung eines Cannabisstammes zu schützen, mit dem möglicherweise eine Reduktion der Dosierung und der Nebenwirkungen von Opioiden in der klinischen Praxis sowie eine zufriedenstellende Schmerzlinderung für die Patienten erreicht werden kann. Dr. Franciosi weiter: Dieser Stamm könnte sich möglicherweise auch als eine Lösung für die aktuelle Fentanylkrise in ganz Nordamerika erweisen. Wenn die Schmerzbekämpfung oder die Opioidabhängigkeit unser Ziel ist, dann brauchen wir ein wissenschaftlich getestetes Standardprodukt, das sich in der Klinik als zuverlässig erweist.

Des Weiteren ist zu erwähnen, dass Veritas Pharma im Rahmen des Aktienoptionsplans Beratern des Unternehmens Optionen zum Kauf von 1,1 Millionen Aktien zum Ausübungspreis von 81 Cent gewährt hat, die innerhalb eines Jahres nach der Ausgabe ausgeübt werden müssen.

*Internationaler Markt für Opioid-Agonisten, nach Produktart (Codein, Fentanyl, Meperidin, Methadon, Morphin, Hydrocodon), therapeutischer Anwendung (Schmerzbekämpfung, Behandlung von Husten und Durchfall) und Geographie - Trends, Analysen und Prognosen bis 2024 (Marktbericht - März 2017) https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/opioids-market-135 Über Veritas Pharma Inc. Veritas Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Pharma- und IP-Entwicklungsunternehmen, das über Cannevert Therapeutics Ltd. (CTL) - an dem Veritas 80 % der Anteile besitzt - die wissenschaftlichen Grundlagen von medizinischem Cannabis weiterentwickelt. Ziel des Unternehmens ist es, durch Investitionen in CTL die wirksamsten Cannabisstämme (Anbausorten) gegen Schmerzen, Übelkeit, Epilepsie und posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu entwickeln und damit die so dringend nötigen klinischen Daten für den Nachweis der positiven Eigenschaften von medizinischem Marihuana zu liefern. Das Alleinstellungsmerkmal von CTL ist der Einsatz eines kostengünstigen Forschungs- und Entwicklungsmodells, das zur Steigerung des Unternehmenswertes und zur rascheren Markteinführung beiträgt. Das Investment von Veritas in CTL wird von einem starken Führungsteam aus erfahrenen Pharmakologen, Anästhesisten und Chemikern mit akademischer Ausbildung geleitet. Wirtschaftliches Ziel des Unternehmens ist es, sein geistiges Eigentum an CTL (Anbausorten und Züchtungen) patentrechtlich zu schützen und dieses an Krebskliniken, Versicherungen und Pharmabetriebe zu verkaufen bzw. zu lizenzieren. Die Zielgruppe sind internationale Märkte mit einem Umsatzvolumen von mehreren Milliarden Dollar. Veritas Pharma Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien in drei Ländern gehandelt werden: in Kanada an der Canadian Stock Exchange unter dem Kürzel VRT, in den Vereinigten Staaten am OTC-Markt unter dem Kürzel VRTHF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 2VP. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website veritaspharmainc.com.

