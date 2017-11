München (ots) -



Ein Muss für alle kleinen und großen Hubschrauberfans: Als kalendarischer Begleiter für das Jahr 2018 bietet der ADAC Luftrettungskalender "Christoph Kalender Edition" die eindrucksvollsten Motive aus der Welt der Luftrettung. Die Fotos schossen Crew-Mitglieder der ADAC Luftrettung gGmbH, Fans und Profifotografen. Motive gibt es unter anderem von den ADAC Rettungshubschraubern "Christoph 1", "Christoph 8" und "Christoph Westfalen".



Der Kalender bietet zusätzlich zu den 12 Monatsbildern auch eine bundesweite Stützpunktkarte mit allen ADAC Luftrettungsstationen sowie eine Infografik zu deren Aufbau und Infrastruktur.



Wissenswerte Informationen und Hinweise etwa zur Rettungsgasse oder zum Thema "Helfen statt Gaffen" sind auf sechs der Hubschraubermotive nachzulesen. Auch das richtige Verhalten im Notfall wird ausführlich beschrieben. Der Kalender misst 48x33 cm und verfügt über eine Ringbindung mit Aufhänger.



Der ADAC Luftrettungskalender ist ab sofort in limitierter Auflage im ADAC Shop unter www.adac-shop.de erhältlich.



Über die ADAC Luftrettung gGmbH



Mit über 50 Rettungshubschraubern an 37 Stationen ist die gemeinnützige ADAC Luftrettung eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. Die ADAC Rettungshubschrauber gehören zum deutschen Rettungsdienstsystem und werden immer über die Notrufnummer 112 bei der Leitstelle angefordert und sind im Notfall für jeden Verunglückten oder Erkrankten zur Stelle. "Gegen die Zeit und für das Leben" lautet der Leitsatz der ADAC Luftrettung gGmbH.



Über die ADAC Stiftung



Die gemeinnützige und mildtätige ADAC Stiftung fördert Forschungs- und Bildungsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen: Wissenschaftliche Erkenntnisse sollen die Sicherheit im Straßenverkehr und im Amateur-Motorsport erhöhen. Außerdem sensibilisiert die ADAC Stiftung Kinder und Jugendliche mit eigenen Programmen für Gefahren im Straßenverkehr. Durch die Förderung der Mobilitätsforschung trägt die Stiftung dazu bei, den Straßenverkehr nachhaltiger zu gestalten. Die Stiftung unterstützt zudem hilfsbedürftige Unfallopfer mit Maßnahmen, die ihnen ein Stück ihrer persönlichen Mobilität zurückgeben. Ein Förderschwerpunkt ist die Rettung aus Lebensgefahr mit der ADAC Luftrettung gGmbH.



