München (ots) - Ein idyllisch gelegenes Eiland ist der Schauplatz der Tragikomödie "Harrys Insel": Wolfgang Stumph als Aussteiger Harry Stockowski mit bewegter Vergangenheit und Katrin Sass in der Rolle der kämpferischen Susan Bennett liefern sich in der kanadischen Wildnis ein fesselndes Ringen um den Besitz einer Insel. Regisseurin Anna Justice erzählt in dem heiter-melancholischen Fernsehfilm die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Die atemberaubende Küstenlandschaft der kanadischen Provinz Nova Scotia diente als Kulisse für ein amüsantes "Kammerspiel" mit ernsten Zwischentönen.



"Harrys Insel" ist eine Produktion der Ariane Krampe Film (Produzentin: Ariane Krampe), produziert mit der Unterstützung der Regierung von Nova Scotia, Nova Scotia Film & Television Production Incentive Fund und der Regierung von Kanada, im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion haben Claudia Luzius und Sascha Schwingel (ARD Degeto).



Pressemappe und Filme stehen akkreditierten Journalisten unter http://presse.DasErste.de zum Abruf bereit. Fotos über www.ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: ARD Degeto, Natascha Liebold, Tel.: 069 / 1509 - 346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.de