Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus will bis 2020 mit zwei Partnern unter Beweis stellen, dass elektrische Antriebe auch in größeren Verkehrsflugzeugen mittelfristig eine Zukunft haben. Als Versuchsobjekt dient dazu ein Kurzstrecken-Jet des Typs BAe 146. Hier soll eines von vier konventionellen Triebwerken durch einen elektrischen Antrieb ersetzt werden. Für das Projekt mit dem Namen E-Fan X haben sich Airbus, Rolls-Royce und Siemens zusammengetan, wie die Konzerne gemeinsam mitteilten.

Siemens wird für das Vorhaben einen Elektromotor mit 2 MW Leistung liefern, Rolls-Royce die Turbine und den Stromgenerator. Airbus übernimmt die Integration der Systeme in das Flugzeug. Nach umfangreichen Tests am Boden soll in drei Jahren die umgerüstete Maschine abheben, bei der zunächst ein Motor hybrid-elektrisch angetrieben wird. Später ist der Einbau eines zweiten elektrischen Triebwerks vorgesehen.

Das Programm E-Fan X soll die Praxistauglichkeit eines solchen Antriebs demonstrieren. Airbus-Technikchef Paul Eremenko sagte, man wolle zeigen, dass ein Schmalrumpfflugzeug mit Hybridantrieb "sicher, effizient und kostengünstig" sei. Überdies erhoffen sich die Beteiligten Aufschluss über Fragen der Zertifizierung von Hybridantrieben in der kommerziellen Luftfahrt.

Airbus und Siemens kooperieren bereits seit dem vergangenen Jahr bei der Entwicklung von elektrischen Antrieben für die Luftfahrt am Standort in Ottobrunn. Siemens-Technikvorstand Roland Busch erklärte, mit dem Programm E-Fan X werde "der nächste Schritt getan, um die Technik in der Luft zu demonstrieren".

Ein Siemens-Sprecher sagte, möglich sei aus Sicht der Beteiligten die Entwicklung eines Regionalflugzeugs mit Hybridantrieb und mehr als 100 Sitzplätzen bis 2030 oder 2035. Ob die Beteiligten auch diesen Schritt tun, wird sich erst zeigen, wenn die Tests mit der in den 1970ern entwickelten Versuchsmaschine BAe 146 erfolgreich sind. Es wäre das bisher größte Flugzeug, das mit einer elektrischen Turbine in die Luft geht.

Bei einem hybrid-elektrischen Flugzeug werden die Triebwerke mit Strom betrieben, der von einem mit fossilen Brennstoffen befeuerten Generator im Rumpf geliefert wird. Ein Vorteil: Die Turbinen können kleiner und damit effizienter werden. Der Siemens-Sprecher bezifferte das Einsparpotenzial beim Treibstoff im reinen Betrieb auf 25 Prozent. Dabei sei das Potenzial, das mit aerodynamischen Veränderungen des Flugzeugs verbunden sei, noch nicht mitgerechnet.

Überdies sind hybrid-elektrische Flugzeuge erheblich leiser als konventionell angetriebene Maschinen. Dies könnte im Zusammenhang mit Nachtflugverboten und schwindender Akzeptanz von Flughäfen eine Rolle spielen. Alle drei Projektpartner erklärten, die EU-Emissionsziele für die Luftfahrt im Jahr 2050 seien mit konventionellen Antrieben nicht zu erreichen. Vorgesehen ist laut der Flightpath 2050 Vision for Aviation, die Emissionen bei Kohlendioxid um 60 Prozent, bei Stickoxiden um 90 Prozent und bei Lärm um 75 Prozent zu senken.

Zum finanziellen Volumen des Projekts E-Fan X wollte sich der Siemens-Sprecher nicht äußern.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2017 06:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.