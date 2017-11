Liebe Leser,

der Bitcoin-Kurs liegt auch am Dienstagmorgen bei über 9.750 US-Dollar. Unterstützend wirkten sich in der letzten Zeit Berichte darüber aus, dass die Futures- und Optionenbörsen CME sowie CBOE den Handel mit dem Bitcoin anzubieten planen. Die gängige Meinung ist, dass der Handel über Futures und Optionen mehr institutionelle Anleger in den Markt locken würde. Die SEC (Securities and Exchange Commission) gab dafür bisher noch nicht ihr O.K., mit der Begründung, der Bitcoin ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...