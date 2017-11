Der Rekordjagd in kleinen und kleinsten Schritten an der Wall Street steht auch am Dienstag nichts entgegen. Das Gesamtumfeld für Aktienanlagen sei weiter günstig, heißt es mit Blick auf die robuste globale Konjunktur und die oft noch lockere Geldpolitik der Notenbanken. Die Vorgaben aus Europa sind freundlich, in Asien tendierten die Börsen in engen Grenzen uneinheitlich. Die Futures auf die US-Aktienindizes deuten einen gut behaupteten Start an, womit die an ihren Rekordhochs notierenden Dow & Co schnell wieder neue Allzeithochs markieren könnten.

Viel Aufmerksamkeit der Akteure an den Finanzmärkten kommt am Dienstag der Anhörung von Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats zu. Der von US-Präsident Donald Trump auserkorene Kandidat zur Nachfolge von Janet Yellen an der Spitze der US-Notenbank sagte in seiner bereits vorveröffentlichten Rede, dass die Notenbanker von "noch weiter" steigenden Zinsen ausgingen und dass die Bilanz der Notenbank graduell schrumpfen werde. Daran, dass Powell tatsächlich der neue Fed-Chef wird, gibt es praktisch keine Zweifel.

"Ich sehe das nicht als eine größere Kehrtwende der Geldpolitik", sagt David Donabedian, Anlageexperte bei CIBC Atlantic Trust. "Interessanter ist das regulatorische Umfeld unter Powell, denn er scheint offener zu sein in Richtung gelockerter Regeln für die Finanzindustrie", ergänzt er.

Daneben stehen die Beratungen im Senat über den Entwurf der Steuerreform im Fokus. Sollten drei Republikaner nicht dafür stimmen, wäre der Entwurf gescheitert, vorausgesetzt die Demokraten stimmen geschlossen dagegen.

Eher negativ für den Technologiesektor werten Händler, dass die japanische Softbank Kreisen zufolge für den Kauf von Anteilen an Uber einen 30-prozentigen Abschlag auf den Preis der letzten Bewertungsrunde des Online-Vermittlungsdienstleisters will. Damit könne sich die Skepsis gegenüber den als hoch geltenden Bewertungen im Technologiesektor und dann auch gegenüber anderen Branchen verschärfen, heißt es.

