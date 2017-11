Berlin (ots) - Das umstrittene Unkrautgift Glyphosat darf in Europa weiter versprüht werden. Eine Mehrheit der EU-Staaten stimmte in Brüssel für eine weitere Zulassung. Trotz einer anderslautenden Absprache mit SPD-Bundesumweltministerin Barbara Hendricks gab auch CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt grünes Licht für Glyphosat. Martin Burkert, Vorsitzender des Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion und stellvertretender Landesvorsitzender der BayernSPD dazu:



"Wenn sich die Mitglieder des Bundeskabinetts in einer Sachfrage nicht einigen, dann hat dies eine Enthaltung in Brüssel zur Folge. Das ist der normale Weg, eine Selbstverständlichkeit, über die sich CSU-Landwirtschaftsminister Schmidt hinweggesetzt hat. Wie sollen nach diesem bewusst provozierendem Verhalten vertrauensvolle Gespräche mit der Union geführt werden? Das ist eine schwere Hypothek. CDU-Chefin Merkel muss sich die Frage gefallen lassen, ob sie ihren Laden im Griff hat."



Pressekontakt: Anne Jacobs Pressesprecherin der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion Platz der Republik 1 * 11011 Berlin Mobil: 0174 / 878 5351 Mail: presse@annejacobs.de Tel. 030 / 227 53848 * Fax 030 / 227 56927 Web: www.spd-landesgruppe-bayern.de