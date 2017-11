Hong Kong (ots/PRNewswire) - Schüler von Nord Anglia Education aus

der ganzen Welt haben sich zusammengetan (http://www.nordangliaeducat

ion.com/teaching-and-learning/empowering-global-citizenship/creating-

a-better-future), um auf die Rechte von Kindern und Ziele zur

nachhaltigen Entwicklung aufmerksam zu machen, indem sie sich den

dringendsten Fragen stellen, denen sich die Erde gegenübersieht.



Der Weltkindertag fördert die Rechte von Kindern auf der ganzen

Welt und dient als Plattform für die vielen Millionen, die weiterhin

von Armut, Gewalt, Konflikt und Krisen betroffen sind. Um der

Bedeutung dieses Tages Ausdruck zu verleihen, wird eine Gruppe von 40

Nord Anglia Education-Schülern mit mehr als 100 Schülern

ortsansässiger Schulen in New York City zusammentreffen und die

UN-Hauptquartiere in Beschlag nehmen. UNICEF-Geschäftsführer Anthony

Lake und UN-Generalsekretär Antonio Guterres werden neben

inspirierenden jungen Aktivisiten und Prominenten ebenfalls anwesend

sein, um den Jahrestag zu feiern und Wandel zu fördern.



"Wir wollen, dass die Kinder auf dem diesjährigen Weltkindertag

Spaß haben", erklärte Najwa Mekki, Geschäftsführerin von UNICEF

Media. "Es ist ein Tag voller Aktivitäten für Kindern von Kindern.

Wir wollen, dass sie sich in ihren Schulen und Gemeinschaften dafür

einsetzen, Kinderleben zu schützen, für ihre Rechte zu kämpfen und

ihrem Potential gerecht zu werden."



Durch die Übernahme ihrer Schulen für den Tag riefen Schüler der

47 Nord Anglia-Schulen in ihren lokalen Gemeinschaften ebenfalls zum

Handeln auf (https://www.youtube.com/watch?v=w3IFz2qMNAs). Gemeinsam

nutzten die Schüler ihre kollektive Stimme, um ihren Meinungen

Ausdruck zu verleihen und auf die Rechte von Kindern aufmerksam zu

machen. Für über 24 Stunden stellten und beantworteten die Schüler

Fragen zu den Themen, die sie beschäftigten und teilten ihre

Video-Antworten via Twitter mit, was eine weltweite Kettenreaktion in

sozialen Netzwerken quer durch die USA, Lateinamerika, Europa, den

Nahen Osten und Asien hervorrief. Ihre eintägige Führungsposition in

der Nord Anglia International School Shanghai, Pudong, und das

Erörtern und Diskutieren von Lösungen für die Probleme des

Weltbevölkerungswachstums an der British International School,

Houston, unterstützte die Schüler dabei, zum Zuhören und Ergreifen

von Maßnahmen bezüglich globaler Ziele aufzuforden und jeden dazu zu

ermutigen, sich aktiv für eine bessere Zukunft von Kindern

einzusetzen.



"Dieser Tag heute, an dem sich unsere Schüler mit Kindern aus der

ganzen Welt vereinen und Fragen zu Themen erörtern, die unseren

Planeten und junge Menschen nach wie vor quälen, ist für sie von

symbolischem Wert. Diese Schüler sind die Führungskräfte von morgen

und setzen sich mit Leidenschaft dafür ein, die Welt jetzt und

zukünftig zu einem besseren Ort zu machen. Damit dies geschehen kann,

sind ihre Stimmen unerlässlich. Wir hoffen, dass diese Möglichkeit,

vor mächtigen Regierungsinstitutionen und Unternehmen ihrer Meinung

Ausdruck zu verleihen, die Bedeutung dieses Tages unterstreicht", so

Andy Puttock, Bildungsdirektor von Nord Anglia.



"Die globalen Ziele sind wichtig für mich, denn sie bedeuten

Hoffnung für unsere Zukunft", erklärte die 18-jährige Lina El

Rasheed, Schülerin der British International School Abu Dhabi, die

globalen Ziele. "Selbst wenn wir sie noch nicht erreicht haben,

bedeutet dies dennoch bereits eine große Veränderung für das Leben

vieler. Es ist unbedingt notwendig, dass wir uns gemeinsam für diese

Ziele einsetzen, denn sie betreffen uns alle. Nicht nur bestimmte

Menschen in bestimmten Ländern, sondern jedes menschliche Wesen auf

der Erde."



Diese Aktivitäten setzen die Projekte fort, die bereits als Teil

der Bildungsarbeit von Nord Anglia mit UNICEF zur Bewusstseinsbildung

für die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen im

Rahmen der World's Largest Lesson

(http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson), eine Lehr- und

Lerninitiative unter Mitwirkung von UNICEF, begonnen haben.



Nord Anglia Education, Inc.: Daten und Fakten



Nord Anglia Education ist der weltweit führende Betreiber

erstklassiger internationaler Schulen, der Lernende vom Kindergarten

bis zum Ende der weiterführenden Schule (K-12) betreut. Wir

unterrichten über 45.000 Schüler an unseren 47 Premium-Schulen in

China, Europa, Nahost, Südostasien und auf dem amerikanischen

Kontinent. Unser Engagement beruht auf einer vereinenden Philosophie:

Wir setzen uns für unsere Schüler, unsere Mitarbeiter und unsere

Schulfamilie ein. Unsere Schulen vermitteln eine hochwertige Bildung

durch einen persönlichen Ansatz, was einzigartige globale

Möglichkeiten bietet, um jedem Schüler zum Erfolg zu verhelfen. Nord

Anglia Education hat seinen Hauptsitz in Hongkong. Unsere Webseite

ist www.nordangliaeducation.com.



Bitte wenden Sie sich für zusätzliche Informationen an:



Sarah Doyle

Head of Brand-Nord Anglia Education

Tel.: +852-3951-1144

E-Mail: sarah.doyle@nordanglia.com



Connie Young

Kommunikationsmanager Nord Anglia Education

Tel.: +852-3951-1147

E-Mail: connie.young@nordanglia.com



Video - https://www.youtube.com/watch?v=w3IFz2qMNAs&t=1s



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/471785/Nord_Anglia_Educatio

n_Master_20170228LOGO_Logo.jpg



Originaltext: Nord Anglia Education

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061556

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061556.rss2