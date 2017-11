Frankfurt - Die gestern begonnene Korrekturbewegung an den Industriemetallmärkten setzt sich heute Morgen an der LME in London fort, so die Analysten der Commerzbank. An der SHFE in Shanghai nehme sie sogar Fahrt auf. Dort verliere Nickel zwischenzeitlich 4,6%. Zink, Aluminium und Kupfer seien zeitweise (mehr als) 2% im Minus gewesen.

