BERLIN (Dow Jones)--Die Energieversorger in Deutschland halten einen Ausstieg aus Stromerzeugung mit Kohle nur für möglich, wenn in Deutschland neue Gaskraftwerke gebaut werden. "Wenn weitere Kohlekraftwerke vom Netz gehen sollen, muss die gesicherte wegfallende Leistung durch Gaskraftwerke ersetzt werden", erklärte der Chef des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Stefan Kapferer, in Berlin.

In der anhaltenden Diskussion um die Kohlekraftwerke hält der BDEW das Abstellen von 5 Gigawatt oder umgerechnet 10 Kraftwerksblöcken bis 2020 für verkraftbar. Der Verband liegt damit bei der Hälfte der Forderung, die die Grünen in den gescheiterten Verhandlungen über die Bildung einer Jamaika-Koalition erhoben hatten. Als Modell schlägt die Energiewirtschaft ein Ausschreibungsverfahren vor, in dem die Entschädigung für die Stromerzeuger ermittelt wird. Wer für die geringste Summe die höchste Einsparung von Kohlendioxid bietet, soll den Zuschlag erhalten.

Keine Enteignung der Energieversorger

Eine Enteignung der Stromkonzerne ohne Entschädigung, wie von den Grünen vertreten, hält der BDEW für verfassungswidrig. "Für eine solche Auktion gehen wir davon aus, dass deutlich mehr Steinkohle- als Braunkohlekraftwerke angeboten würden", erklärte Kapferer. Der Hauptgrund liegt aus seiner Sicht darin, dass die Stilllegung von Braunkohleturbinen teurer würde, weil die Kosten für das parallele Aus der Tagebaue mit berücksichtigt werden müssten. Vor allem die Lausitz, aber auch die Bergleute aus dem Rheinischen Revier, könnten aufatmen.

Kapferer drängte SPD und CDU/CSU, sofern es denn zu einer Fortsetzung der Großen Koalition kommt, rasch Pflöcke beim Umbau der Energieversorgung einzuschlagen. Vor allem brauche es Anreize, wie zum Beispiel Prämien für die Bereitstellung von Versorgungssicherheit (Kapazitätsmarkt), damit die Versorger heute anfingen, neue Gaskraftwerke zu bauen.

In nächsten Jahren gehen viele Kraftwerke vom Netz

Doch die Branche ist wegen des Zick-Zack-Kurses bei der Energiewende in den zurückliegenden Jahren verunsichert und hat derzeit kaum neue Turbinen in Planung. Laut BDEW gehen aber bis 2023 wegen des Atomausstieges und der bereits beschlossen Sicherheitsreserve für Braunkohlekraftwerke 26 Gigawatt an fossiler Kraftwerksleistung vom Netz.

Weil der Bau neuer Gaskraftwerke im Schnitt 5 Jahre dauert, müssten die Stromerzeuger eigentlich schon kommendes Jahr die Investitionsentscheidung treffen. "Die Politik muss jetzt schon agieren, damit es ab 2023 und danach nicht zu Versorgungsengpässen kommt", mahnte der BDEW-Hauptgeschäftsführer.

