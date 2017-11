Hannover/Mainz (ots) -



Sich für Bildung stark machen - dieses Ziel teilen zahlreiche engagierte Menschen. Persönlichkeiten und Organisationen des öffentlichen Lebens, die sich vorbildlich für Bildung, Kinder und Jugendliche einsetzen, zeichnet der Didacta Verband seit 2007 als "didacta Bildungsbotschafter" aus.



2018 erhalten diese Ehrung Hartmut Engler, der Sänger der Band PUR, und die Kinderhilfsaktion Herzenssache e.V.



Hartmut Engler ist Schirmherr der Herzenssache, der Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank. Seit rund 18 Jahren setzt sich Herzenssache dafür ein, dass Kinder und Jugendliche im Südwesten Deutschlands auf Dauer gleiche Chancen haben. Der beliebte Sänger gibt dieser wichtigen Initiative ein Gesicht und unterstützt zukunftsweisende Kinderhilfsprojekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland.



"Als Schirmherr der 'Herzenssache' versuche ich Geld aufzubringen, um verschiedene Missstände zu bereinigen. Wer einmal arm ist, bleibt über Jahre hinweg arm. Deshalb ist es ganz wichtig, entsprechende Projekte zu unterstützen und das macht die 'Herzenssache': Sie stärkt das Selbstwertgefühl gerade der Kinder, die sich abgehängt fühlen", sagt Hartmut Engler im Interview mit dem didacta-Themendienst.



Herzenssache hat seit der Gründung im Jahr 2000 rund 850 Hilfsprojekte unterstützt - mit mehr als 32 Millionen Euro. Ob bessere Bildungschancen, Projekte gegen Kinderarmut oder Hilfe bei seelischen Belastungen - Herzenssache hilft da, wo Kinder und ihre Familien im Südwesten dringend Hilfe brauchen.



So ist die Kinderhilfsaktion beispielsweise verlässlicher Partner des ersten stationären Kinderhospizes in Baden-Württemberg, denn Kinderhospizarbeit ist immer noch Pionierarbeit, die nur zum Teil durch Kostenträger finanziert wird.



Herzenssache unterstützt außerdem den Neubau eines Kinderhauses in der einzigartigen Reha-Einrichtung "Villa Maria" in Rheinland-Pfalz. Bundesweit gibt es rund 40 000 Kinder mit drogenabhängigen Eltern. Diese Kinder brauchen Hilfe, denn oft leiden diese still. In der "Villa Maria" wird die gesamte suchtkranke Familie aufgenommen und umfassend therapeutisch begleitet und betreut. Das Angebot ist aufgrund der Einzigartigkeit sehr gefragt, das vorhandene Kinderhaus platzt aus allen Nähten. Auch dieses Angebot ist nur mit Unterstützung von Herzenssache zu realisieren.



Die öffentliche Ehrung des didacta-Bildungsbotschafters 2018 findet im Rahmen der didacta - die Bildungsmesse statt: am Mittwoch, 21. Februar 2018, um 13 Uhr, auf dem Forum didacta aktuell, Halle 12, Stand D14, Messegelände Hannover. Die Teilnahme ist im Rahmen des Messebesuchs frei.



