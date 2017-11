Der Hosenhersteller Gardeur ist seit Anfang Oktober insolvent. In der Zentrale in Mönchengladbach müssen 230 Mitarbeiter um ihren Job bangen. Noch hofft der Insolvenzverwalter auf einen Investor.

Der insolvente Hosenhersteller Gardeur plant einen Stellenabbau in seiner Zentrale in Mönchengladbach. "Es sind Kündigungen zu erwarten", sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag. Grund dafür seien die starken Umsatzrückgänge der vergangenen Monate. Wie viele ...

