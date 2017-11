SINGAPORE, SINGAPORE / ACCESSWIRE / November 28, 2017 / Jadestone Energy Inc. (the "Company" or "Jadestone") (TSX-V: JSE).

Click on, or paste the following link into your web browser, to view the Financial Statements and the MD&A in full.

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/7230X_1-2017-11-28.pdf

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/7230X_2-2017-11-28.pdf

SOURCE: Jadestone Energy Inc.