Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag Fahrt aufgenommen und seine Gewinne bis zum Mittag deutlich ausgebaut. Der Rücksetzer zum Wochenstart ist damit fast wieder wettgemacht. Zwar fehlten klare wegweisende Impulse von der Wall Street oder aus Asien, hiess es im Handel. Allerdings profitierten die Aktien europaweit von der jüngsten Entspannung des Eurokurses. Dieser ist wieder unter die Marke von 1,19 USD gesunken.

Am Nachmittag richtet sich der Blick der Anleger auf verschiedene Konjunkturdaten aus den USA. Vor allem aber erhoffe man sich von der Senatsanhörung des designierten Fed-Chefs Jerome Powell genauere Einsichten, wofür der Kandidat für Janet Yellens Nachfolge an der Spitze der wichtigsten Notenbank der Welt genau steht. In einer vorab veröffentlichten Erklärung sagte Powell, er sei nicht da, um die Dinge bei der Fed durcheinanderzuwirbeln.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12.15 Uhr 0,54% höher bei 9'313,96 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,33% auf 1'490,93 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,56% auf 10'683,81. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 21 im Plus und 9 im Minus.

Clariant büssen gegen den Trend 0,8% ein. Beim Chemiekonzern kocht der Konflikt mit dem Grossaktionär White Tale weiter hoch und nach Ansicht von Analysten läuft alles auf einen Machtkampf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...