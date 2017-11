Paris - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag einen weiteren Erholungsversuch gestartet. Im Fokus steht nach wie vor der Euro, der zuletzt wieder unter die Marke von 1,19 US-Dollar sank. Exportunternehmen können unter einer starken Gemeinschaftswährung leiden, da ihre Produkte für Abnehmer ausserhalb der Eurozone teurer werden.

Der EuroStoxx 50 legte gegen Mittag um 0,30 Prozent auf 3574,74 Punkte zu. Tags zuvor waren die Gewinne im Leitindex der Eurozone weggebröckelt bis wegen des starken Euro letztlich dann ein Minus verbucht wurde. In Frankreich gewann der CAC-40-Index am Dienstag 0,37 Prozent auf 5380,17 Punkte. In Grossbritannien ging es für den FTSE 100 um 0,35 Prozent nach oben auf 7409,75 Zähler.

Branchenweit gab es nur wenige Verlierer: Während der Rohstoff-Sektor als schwächster unter den insgesamt 19 Branchen Europas um 1,20 Prozent sank, zeigte sich der Öl-, Gas- ...

