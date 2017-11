Zürich (ots) - Exzellente Universitäten, innovatives Umfeld,

leistungsfähige Infrastruktur und hohe Lebensqualität - der Standort

Zürich findet bei internationalen Tech-Unternehmen immer mehr

Zuspruch. So ist Zürich mit 2200 Mitarbeitern etwa der grösste

Entwicklungsstandort von Google ausserhalb der Vereinigten Staaten.

"Zürich wird für internationale Unternehmen als stabiler und

innovativer Standort mitten in Europa immer attraktiver",

unterstreicht auch Prophet-Partner Benjamin Gilgen, der künftig das

Schweizer Prophet-Büro verantwortet, die Bedeutung der Metropole.



Die strategische Marketing- und Markenberatung Prophet mit Büros

unter anderem in San Francisco, New York, London und Shanghai

expandiert daher in Zürich weiter. Nach der Erweiterung des Teams in

Berlin im vergangenen Jahr und der Eröffnung des zweiten China Büros

in diesem Jahr, wird nun auch das Schweizer Büro weiter ausgebaut.

Growth Acceleration und Innovation Consulting sind neben der Business

Transformation die Hauptwachstumsfelder von Prophet. Auch die

klassischen Disziplinen Brand und Experience wachsen weltweit

zweistellig.



Mit Benjamin Gilgen kommt ein Experte in Strategie und Branding

als neuer Partner und Teilhaber zu Prophet. Er verantwortet den

Schweizer Markt und ist Teil des Europäischen Führungsteams von

Prophet. Benjamin Gilgen hat die vergangenen sieben Jahre das

Wachstum von MetaDesign in der Schweiz und weltweit mitverantwortet.

Davor war er national und international als Unternehmer und bei

Arthur D. Little als Management Consultant aktiv. Benjamin Gilgen ist

Schweizer und Norweger.



John Riley, aufgewachsen und ausgebildet in den USA, stösst nach

den Prophet-Stationen New York, Chicago und London zum Zürcher Team.

Er fokussiert sich auf Marken- und Wachstumsstrategien in Industrien

mit komplexen Wertschöpfungsketten wie B2B und Finanzen. Dabei hat er

unter anderem mit Kunden wie Swiss Re, MetLife, Zurich Financial,

Philipps 66 und Brunswick Corporation zusammengearbeitet.



Komplettiert wird das Leadership Team durch den Österreicher

Patrick Wurm, der nach den Prophet Stationen London und Berlin nun im

Züricher Büro ansässig ist. Seine Spezialisierungen liegen in den

Bereichen Wachstumsstrategien, Markenentwicklung und Customer

Experience. Neben anderen, hat er mit Kunden wie UBS, eBay,

Swarovski, Electrolux und MediaTek zusammengearbeitet.



