Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Michelin von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie präferiere im Autosektor weiterhin die Aktien von Reifenherstellern, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Große Hersteller wie Michelin seien hier in der besten Ausgangslage, um mit weiterem Gegenwind durch die Rohstoffpreise umgehen zu können. Bei den Franzosen stehe 2018 der bilanzielle Spielraum im Mittelpunkt. Er könne für Zukäufe eingesetzt oder an die Aktionäre ausgeschüttet werden./tih/ag Datum der Analyse: 27.11.2017

