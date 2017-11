Trotz des Wachstums macht sich die OECD Sorgen: Die Früchte des Wachstums kämen bei vielen Menschen nicht an, die Finanzmärkte seien labil und der eher bescheidene Aufschwung könnte schon bald wieder zu Ende sein.

Die Konjunkturerholung in der Welt und in Deutschland ist stärker als die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erwartet hat. Das weltweite Wirtschaftswachstum wird der OECD-Prognose zufolge 2017 und 2018 mit gut dreieinhalb Prozent so hoch sein wie seit 2010 nicht mehr. Trotzdem legt die Organisation, in der Industrieländer und wichtige Schwellenländer vertreten sind, einen halbjährlichen Wirtschaftsausblick vor, der eher in Moll gehalten ist. "Die Konjunkturaufhellung ist zwar erfreulich, bleibt aber verhalten im Vergleich zu vergangenen Aufschwungphasen", heißt es in dem Bericht.

Vor allem wegen des alternden Kapitalstock und der trotzdem eher mäßigen Dynamik der Investitionen hat die OECD wenig Hoffnung, dass es zu einem kräftigen Aufschwung kommt, wie er früher normal war. "Unseren Projektionen zufolge ist 2019 daher eher mit einer Mäßigung als mit einem fortgesetzten Anstieg des globalen Wachstums zu rechnen", schreiben die Volkswirte.

Für Deutschland erwarten sie für dieses und das kommende Jahr ein kräftiges Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,5 und 2,3 Prozent. Im letzten Wirtschaftsausblick von Juni hatten sie nur je zwei Prozent vorausgesagt. 2019 soll sich ...

