"Unsere Kunden erwarten von uns in erster Linie komplette Produktionsprozesse", erläutert Wolfgang Hack, Geschäftsführender Gesellschafter von Hack Formenbau in Kirchheim/Teck. Der 1956 von seinem Vater gegründete Betrieb wird derzeit von der zweiten und dritten Generation der Inhaberfamilie geführt. Das Unternehmen hat sich vom klassischen Hersteller von Werkzeugen für das Kunststoff-Spritzgießen zum modernen Technologiepartner weiterentwickelt, der seinen Kunden validierte Prozessketten von der Spritzgießmaschine über das Werkzeug und die Automatisierung bis hin zur Verpackungslinie liefert. Dabei übernimmt man die Gesamtverantwortung, liefert aus einer Hand und gewährleistet Parameter wie Produktivität und Verfügbarkeit der Anlage sowie die Qualität des erzeugten Produkts. Beim Herzstück des Prozesses, dem eigentlichen Spritzgusswerkzeug, setzt man dabei auf höchstmögliche Präzision und Qualität - sowie auf eine lückenlose Ersatzteilverfügbarkeit. Selbst nach vielen Jahren könne ein Kunde darauf vertrauen, dass für ein hochkavitätiges Werkzeug noch Ersatzteile geliefert werden, die auf Anhieb passen und in Produktion genommen werden können, sagt Wolfgang Hack. Mit dieser Strategie ist das Unternehmen auch international sehr erfolgreich und erzielt mittlerweile einen Exportanteil von rund 50 Prozent. Hauptmärkte sind die Medizintechnik, der Bereich Kosmetik/Verpackung/Körperpflege sowie Möbelbeschläge, Mikrotechnologie und der Automobilsektor.

Entwicklungspartnerschaft von Anfang an

"Bei solchen Projekten gehen wir mit unseren Kunden und strategischen Partnern eine Entwicklungskooperation ein, die alles von der Ideenfindung bis zur Auslieferung einer prozessfähigen Gesamtanlage umfasst", ergänzt Gunnar Hack, Geschäftsführender Gesellschafter der dritten Generation. Optimale Ergebnisse ließen sich nur erzielen, wenn das Design des Produkts mit den Erfordernissen des Spritzgießprozesses so gut wie möglich harmoniere. Dieses Wissen um Machbarkeiten und Grenzen des Prozesses - beispielsweise auch mit Blick auf die Verarbeitungseigenschaften verschiedener Kunststoffe oder die Grenzen des Temperaturhaushalts von Formen - bringe man in die Gespräche mit den Kunden ein. Hierzu gehöre auch umfassendes Know-how bezüglich der Automatisierung mithilfe von Entnahme-, Vereinzelungs- und Verpackungssystemen. Heute sei man soweit, dass man den Kunden die vollständige Gesamtanlage einschließlich der Spritzgießmaschine liefere. Vor der Auslieferung wird diese im internen Kundenservice-Center vollständig installiert und bis zum Erreichen der gewährleisteten Werte eingefahren. Erst wenn der Prozess validiert sei, werde die Anlage demontiert und beim Kunden in Produktion genommen.

Bei Entwicklungsprojekten erarbeitet das Unternehmen in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern wie dem Spritzgießmaschinenhersteller auch neue Prozesse beziehungsweise Prozessvarianten, so zum Beispiel eine innovative Werkzeugtechnologie für die Herstellung von in einem Prozess gefertigten und auf Dichtheit geprüften Tropfkammern für Infusion und Bluttransfusion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...