Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) wird am Mittwoch nach St. Petersburg reisen, um dort an der zehnten Deutsch-Russischen Rohstoffkonferenz teilzunehmen. Das teilte das Auswärtige Amt am Dienstag mit.

Gabriel wird demnach bei der Konferenz eine Rede halten. Außerdem will der Außenminister mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik über den aktuellen Stand der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen sprechen, so das Ministerium weiter. Bei der diesjährigen Deutsch-Russischen Rohstoffkonferenz soll es insbesondere um die Kooperation zwischen ausgewählten Bundesländern und russischen Regionen gehen.