Obwohl die Investitionen in erneuerbare Energien 2016 zurückgingen, sind so viele Photovoltaik-Anlagen wie nie zuvor in den weniger entwickelten Ländern installiert worden. Nach BNEF-Angaben summierten sie sich auf 34 Gigawatt.Der Photovoltaik-Zubau in aufstrebenden Märkten wächst rasant. Das Wachstum werde durch die preisgünstigen Produkte und innovative neue Anwendungen getrieben, die Millionen von Menschen einen Zugang zum Netz verschafften, heißt es in der am Dienstag von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) veröffentlichten Studie zu Photovoltaik-Aktivitäten in Entwicklungsländern. So seien ...

