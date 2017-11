Die OPEC-Konferenz am kommenden Donnerstag sorgt an den Ölmärkten seit Wochen für Nervosität. Denn das Ergebnis der Verhandlungen wird die Richtung der Ölpreise für längere Zeit entscheidend beeinflussen. Die Zeichen stehen zwar klar auf Verlängerung der Förderkürzungen - aber unklar ist, für wie lange.Seitdem die OPEC und die so genannte NOPEC, also die Ölförderer, die nicht dem Kartell angehören, gemeinsam die Produktion um 1,8 Millionen Barrel pro Tag gedrosselt haben, geht es mit dem Ölpreis aufwärts - mit rund 63 Dollar je Fass der Sorte Brent liegt er auf dem höchsten Niveau seit über zwei Jahren und mehr als doppelt so hoch wie am Tiefpunkt von Anfang 2016. Die Förderkürzung traf mit einer stärker wachsenden Weitwirtschaft zusammen - und beides gemeinsam hat den Ölpreis per Saldo stärker nach oben getrieben, als es selbst Öl-Optimisten erwartet hatten. Bisher gilt die Limitierung der Produktion bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...