AKTIENMÄRKTE (13.03 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.604,60 +0,11% +16,57% Euro-Stoxx-50 3.581,59 +0,49% +8,85% Stoxx-50 3.174,75 +0,61% +5,45% DAX 13.047,70 +0,37% +13,65% FTSE 7.430,41 +0,63% +4,03% CAC 5.389,87 +0,56% +10,85% Nikkei-225 22.486,24 -0,04% +17,64% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,18 +2

ROHSTOFFMÄRKTE

ÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,58 58,11 -0,9% -0,53 +1,0% Brent/ICE 63,18 63,84 -1,0% -0,66 +7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,75 1.294,57 +0,0% +0,18 +12,5% Silber (Spot) 17,07 17,05 +0,1% +0,02 +7,2% Platin (Spot) 949,75 949,00 +0,1% +0,75 +5,1% Kupfer-Future 3,08 3,13 -1,9% -0,06 +21,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Rekordjagd in kleinen und kleinsten Schritten an der Wall Street steht auch am Dienstag nichts entgegen. Das Gesamtumfeld für Aktienanlagen sei weiter günstig, heißt es mit Blick auf die robuste globale Konjunktur und die oft noch lockere Geldpolitik der Notenbanken. Die Vorgaben aus Europa sind freundlich, in Asien tendierten die Börsen in engen Grenzen uneinheitlich. Die Futures auf die US-Aktienindizes deuten einen gut behaupteten Start an, womit die an ihren Rekordhochs notierenden Dow & Co schnell wieder neue Allzeithochs markieren könnten. Eher negativ für den Technologiesektor werten Händler, dass die japanische Softbank Kreisen zufolge für den Kauf von Anteilen an Uber einen 30-prozentigen Abschlag auf den Preis der letzten Bewertungsrunde des Online-Vermittlungsdienstleisters will. Damit könne sich die Skepsis gegenüber den als hoch geltenden Bewertungen im Technologiesektor und dann auch gegenüber anderen Branchen verschärfen, heißt es.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex September 20 Städte PROGNOSE: +6,2% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 124,0 zuvor: 125,9

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Der unter die Marke von 1,19 US-Dollar gefallene Euro stützt die Kurse. Ein Ausbruch sei aber nicht in Sicht, heißt es. Die Marktbreite mit den uneinheitlichen Einzelwerten spreche eher dafür, dass sich die Konsolidierung in Europa noch hinziehe. Trotz fallender Ölpreise präsentieren sich Royal Dutch Shell sehr fest. Händler verweisen auf ein angekündigtes Aktienrückprogramm des Ölmultis über 25 Milliarden US-Dollar zwischen 2017 und 2020. Darüber hinaus will Shell seine Dividende künftig nur noch in bar ausschütten. Die Ankündigung sei ein Zeichen, dass große Ölkonzerne ihre Investoren nach drei Jahren mit fallenden Ölpreisen nun belohnen wollten, heißt es. Shell legen um 3,1 Prozent zu und stützen damit den gesamten Sektor. Der entsprechende Branchenindex im Stoxx steigt um 1,2 Prozent. Britische Versicherungswerte zeigen sich mit relativer Schwäche, weil die Bank of England die Versicherer vor den Folgen des Brexits gewarnt hat. Der Austritt Großbritanniens aus der EU könne zur Folge haben, dass grenzüberschreitende Verträge künftig nicht mehr möglich seien. Britische Bankenwerte zeigen sich uneinheitlich. Die Bank of England hat den Banken des Landes eine gute Widerstandsfähigkeit bescheinigt im Rahmen des jährlichen Stresstests. Prosiebensat1 gewinnen 1,9 Prozent. Nach der Übernahme des Time-Verlages in den USA durch Meredith habe sich die Stimmung für den Mediensektor verbessert, heißt es. Der Branchenindex gewinnt 0,9 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:53 Uhr Mo, 18:05 % YTD EUR/USD 1,1884 -0,21% 1,1909 1,1916 +13,0% EUR/JPY 132,34 -0,03% 132,39 132,24 +7,7% EUR/CHF 1,1675 -0,11% 1,1689 1,1681 +9,0% EUR/GBP 0,8940 +0,09% 0,8932 1,1188 +4,9% USD/JPY 111,36 +0,17% 111,17 110,98 -4,7% GBP/USD 1,3295 -0,28% 1,3333 1,3332 +7,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Von Beginn an hielten sich die Verluste in engen Grenzen, und zum Teil schafften die Börsen den Dreh ins Plus. Es habe zwar an großen Themen gefehlt, beklagten Teilnehmer. Doch nach der Kursschwäche der vergangenen Tage und auch noch am frühen Dienstag seien Schnäppchenkäufer hereingekommen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit blieb das Börsengeschehen in China, nachdem die Aktien vergangenen Donnerstag unter Druck gekommen waren und am Vortag die Abwärtsbewegung fortgesetzt hatten. Anlass war die Sorge wegen möglicher schärferer Regulierungen des Schattenbankensektors. Am Dienstag rettete sich der Markt nach zunächst kleinen Verlusten noch in den grünen Bereich. Die Erholung im Tagesverlauf wurde von Halbleiter- und Pharmawerten angeführt, deren gesunkenes Kursniveau Anleger für Gelegenheitskäufe nutzten. Jetzt komme es auf anstehende Konjunkturdaten in den nächsten Wochen an, hob Chefmarktstratege Greg McKenna von AxiTrader hervor. Für die Softbank-Aktie ging es um 0,3 Prozent nach unten. Nach dem Skandal um den Datendiebstahl beim US-Taxidienst Uber will der Technologiekonzern den Preis für den geplanten Kauf von Uber-Anteilen drücken.

CREDIT

Erneut wenig verändert zeigen sich am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS). Nach einer Welle an Risikoaversion und der anschließenden Spread-Verflachung gehe es nun auf niedrigem Spread-Niveau seitwärts, heißt es im Handel.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eon-Windpark vor britischer Küste startet Stromerzeugung

Der Eon-Windpark Rampion im Ärmelkanal hat die Stromproduktion aufgenommen. Wie der Energieversorger aus Essen mitteilte, wurde die erste Turbine in Betrieb genommen. In den kommenden Monaten sollen 115 weitere Windräder folgen.

SAP und Microsoft rücken bei Cloud-Lösungen zusammen

Die beiden Softwarekonzerne SAP und Microsoft bündeln ihre Angebote im Cloud-Geschäft, um Unternehmenskunden einen verbesserten Übergang in die Datenwolke zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit erstrecke sich auf Entwicklung und Vermarktung sowie Supportleistungen, wie der Walldorfer Konzern schreibt. Auch intern wollen beide Seiten die jeweiligen Cloud-Lösungen des Partners nutzen.

Airbus will 2020 Tauglichkeit des E-Antriebs im Regionaljet zeigen

Airbus will bis 2020 mit zwei Partnern unter Beweis stellen, dass elektrische Antriebe auch in größeren Verkehrsflugzeugen mittelfristig eine Zukunft haben. Als Versuchsobjekt dient dazu ein Kurzstrecken-Jet des Typs BAe 146. Hier soll eines von vier konventionellen Triebwerken durch einen elektrischen Antrieb ersetzt werden. Für das Projekt mit dem Namen E-Fan X haben sich Airbus, Rolls-Royce und Siemens zusammengetan, wie die Konzerne gemeinsam mitteilten.

Airbus macht Eric Schulz von Rolls Royce zum neuen Vertriebschef

Airbus hat im Konkurrenzkampf mit dem US-Konzern Boeing ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der europäische Flugzeughersteller nominierte Eric Schulz, einen Top-Manager vom Triebwerkshersteller Rolls-Royce, als neuen Verkaufschef für große Verkehrsflugzeuge.

Durchsuchung bei Airbus in Schmiergeldaffäre

In der Schmiergeldaffäre bei Airbus haben französische Ermittler den Firmensitz des europäischen Flugzeugbauers bei Paris durchsucht. Dabei gehe es um den Verdacht der Bestechung ausländischer Beamter sowie um Geldwäsche-Vorwürfe, hieß es von Seiten der Ermittler. Die Durchsuchung in Suresnes westlich der französischen Hauptstadt sei bereits am vergangenen Donnerstag erfolgt. Die französische Justiz ermittelt in einer Affäre, die in Frankreich als "Kasachgate" bekannt ist. Im Oktober war deshalb unter anderem der aus Deutschland stammende Airbus-Chef Tom Enders als Zeuge vernommen worden.

Evonik übernimmt Additiv-Geschäft von 3M

Der Spezialchemiekonzern Evonik stärkt sein Geschäft mit Spezialadditiven über einen Zukauf. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, übernimmt es das Compounding-Geschäft mit hochkonzentrierten Additiven vom US-Konzern 3M. Einen Kaufpreis nannte die Evonik Industries AG nicht.

Rocket-Beteiligung Global Fashion Group verringert Verlust

Die Modevertriebsholding Global Fashion Group (GFG), an der der schwedische Investor Kinnevik und Rocket Internet beteiligt sind, hat im dritten Quartal den operativen Verlust bei anhaltendem Wachstum weiter verringert. Ausschlaggebend waren hierfür gezielte Preisinvestitionen in den Schlüsselmärkten.

Datagroup übertrifft Ziele, margenstarkes Geschäft ausgebaut

Der IT-Dienstleister Datagroup hat sein Geschäftsjahr 2016/17 mit neuen Höchstwerten abgeschlossen. Dabei verzeichneten die margenstarken Cloud-Services den stärksten Zuwachs und kletterten auf einen Umsatzanteil von 56 Prozent.

Nabaltec setzt Wachstum mit hoher Auslandsnachfrage fort

Das Chemieunternehmen Nabaltec hat in den ersten neun Monaten 2017 sein Wachstum etwas stärker als erwartet fortgesetzt, obwohl die US-Tochter Nashtec den Betrieb erst im zweiten Quartal 2018 aufnimmt.

Vattenfall bestellt 113 Windturbinen bei Siemens Gamesa

