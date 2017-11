Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD hebt Wachstumsprognosen für Deutschland und Euroraum an

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Wachstumsprognosen für die Eurozone und Deutschland angehoben und rechnet mit einem weiteren Anstieg der Investitionen. Wie aus dem aktuellen Wirtschaftsausblick der Organisation hervorgeht, hält sie die Investitionsdynamik aber immer noch für zu schwach. Umfrageergebnisse deuten laut OECD darauf hin, dass die Unternehmen investieren wollen, vor allem in technologieintensives Kapital.

Deka: Deutsche Wirtschaft wächst 2017/2018 um 2,3 und 2,1 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird sich nach Einschätzung der Dekabank in den nächsten beiden Jahren abschwächen. Wie aus der aktuellen Prognose der Dekabank hervor geht, rechnet die Bank für 2017 mit einem Anstieg des inflationsbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,3 Prozent. Für 2018 und 2019 werden 2,1 und 1,5 Prozent Wachstum erwartet. Diese Prognosen berücksichtigen die unterschiedliche Zahl von Arbeitstagen nicht.

DZ: Ab 2020 könnte Deflationsdiskussion wieder aufleben

Nach Einschätzung der DZ Bank könnte im Euroraum in zwei Jahren die Diskussion über Deflationsrisiken wieder aufflammen. "Wenn die Löhne nicht stärker anziehen, dann wird man sich ab 2020 wieder mit Deflation beschäftigen müssen", sagte Chefvolkswirt Stefan Bielmeier bei der Vorstellung des Konjunkturausblicks für 2018.

DZ Bank rechnet für 2018 mit leichter Wachstumsabschwächung

Die DZ Bank rechnet damit, dass sich das Wirtschaftswachstum im Euroraum im nächsten Jahr etwas abschwächen wird. Wie die DZ Bank im Rahmen ihrer Jahresprognose mitteilte, erwartet sie für 2018 einen Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,0 Prozent. Für 2017 werden 2,3 Prozent Wachstum veranschlagt. "Der Euroraum läuft aufgrund der zyklischen Erholung, sogar Griechenland und Italien wachsen - das zeigt, wie stark das konjunkturelle Umfeld ist", sagte Chefvolkswirt Stefan Bielmeier bei der Vorstellung des Jahresausblicks in Frankfurt.

GfK: Konsumklimaindex im Dezember unverändert

Das deutsche Konsumklima liegt zum Jahresende nach Angaben der Konsumforscher der GfK "stabil auf gutem Niveau". Für Dezember ermittelten sie einen unveränderten Stand von 10,7 Punkten, womit der Indikator allerdings unter den Erwartungen blieb. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten eine Steigerung auf 10,8 Zähler erwartet. "Nach zwei kleinen Rückgängen in Folge stabilisiert sich das Konsumklima zum Jahresende", stellte GfK-Experte Rolf Bürkl fest. "Dies ist vor allem vor dem Hintergrund des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts eine gute Nachricht."

Gutscheine immer beliebter unterm Weihnachtsbaum

Gutscheine werden in diesem Jahr voraussichtlich Spielwaren als das beliebteste Geschenk unter deutschen Weihnachtsbäumen ablösen - jedenfalls nach Umsatzvolumen. Laut einer Umfrage der GfK-Konsumforscher kann der deutsche Einzelhandel das dritte Jahr in Folge ein stabiles Umsatzvolumen von 14,3 Milliarden Euro für Weihnachtsgeschenke erwarten.

IAB-Arbeitsmarktbarometer bleibt auf hohem Niveau

Die Aussichten für die Entwicklung des deutschen Arbeitsmarkts in den kommenden Monaten bleiben nach einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) weiter sehr gut. Das vom IAB erhobene Arbeitsmarktbarometer verharrt im November dem hohen Vormonatswert von 104,9 Punkten.

Ifo-Beschäftigungsbarometer klettert auf Rekordhoch

Die deutschen Unternehmen suchen händeringend nach neuen Mitarbeitern. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt von 112,0 Punkten im Oktober auf 113,2 Punkte im November. Das ist der höchste jemals gemessene Wert, wie das Institut mitteilte. "Auch in der Industrie ist das Barometer auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Insbesondere im Maschinenbau und in der Elektrotechnik werden verstärkt neue Leute gesucht", teilten die Konjunkturforscher mit.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen legt spürbar zu

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Oktober spürbar verstärkt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 2,9 (Vormonat revidiert: 2,4) Prozent. Vorläufig war für September eine Wachstumsrate von 2,5 Prozent gemeldet worden. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 2,7 (2,7) Prozent.

Banken fragen 2,0 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 5,0 nach 3,0 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 44 (Vorwoche: 42) Instituten wurden voll bedient.

Große britische Banken kämen mit "ungeordnetem" Brexit zurecht

Die Bank of England (BoE) hat den Banken Großbritanniens eine gute Widerstandsfähigkeit bescheinigt. Wie die Notenbank im Rahmen der jährlichen Stresstest-Ergebnisse mitteilte, wäre das Bankensystem in der Lage, Kredite zu vergeben, auch wenn ein "ungeordneter" Brexit für einen massiven wirtschaftlichen Niedergang sorgen würde.

US-Steuerreform ändert Spielregeln für Beteiligungsgesellschaften

Die angepeilte Steuerreform in den USA ändert die Arithmetik für Firmen-Buyouts. Manche dieser Geschäfte dürften riskanter werden und andere dafür höhere Renditen abwerfen. Das Vorzeigeprojekt von US-Präsident Donald Trump kommt zu einer Zeit, zu der die Beteiligungsgesellschaften auf einem rekordhohen Bargeldberg sitzen und zunehmend unter Zugzwang geraten, diese Gelder auch einzusetzen.

Schmidt nimmt umstrittenes Ja zu Glyphosat auf seine Kappe

Der geschäftsführende Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat die Zustimmung zur Verlängerung der Zulassung für das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat nach eigenen Angaben ohne Rückkopplung mit dem Berliner Kanzleramt getroffen. "Ich habe eine Entscheidung für mich getroffen und in meiner Ressortverantwortung", sagte Schmidt im ARD-Morgenmagazin auf die Frage, ob er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zuvor darüber informiert habe. "Das sind Dinge, die man auf die Kappe nehmen muss, dazu ist man da."

Kommunen machen vor Dieselgipfel Druck auf den Bund

Vor dem Dieselgipfel bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben die Kommunen den Druck auf den Bund erhöht, für eine schnelle Umsetzung erster Maßnahmen zu sorgen. Die Städte und Gemeinden forderten eine schnelle und unbürokratische Umsetzung der zugesagten Fördermaßnahmen zur Reduzierung von Luftschadstoffen vor Ort.

Versorger: Kohleausstieg nur bei Neubau von Gaskraftwerken möglich

Die Energieversorger in Deutschland halten einen Ausstieg aus Stromerzeugung mit Kohle nur für möglich, wenn in Deutschland neue Gaskraftwerke gebaut werden. "Wenn weitere Kohlekraftwerke vom Netz gehen sollen, muss die gesicherte wegfallende Leistung durch Gaskraftwerke ersetzt werden", erklärte der Chef des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Stefan Kapferer, in Berlin.

Zahl der Studenten auf neuen Rekord gestiegen

Die Zahl der Studenten in Deutschland ist auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Im laufenden Wintersemester sind rund 2,85 Millionen Menschen an deutschen Hochschulen eingeschrieben, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Dies waren demnach 40.800 oder 1,5 Prozent mehr als im Semester 2016/2017.

UNO: Syrische Regierung nimmt am Mittwoch an Friedensgesprächen teil

Die syrische Regierung will nun doch an den Genfer Friedensgesprächen mit der Opposition teilnehmen. Der UN-Syrienbeauftragte Staffan de Mistura habe aus Damaskus die Zusage erhalten, dass die Regierungsdelegation am Mittwoch in Genf eintreffen werde, sagte die UN-Sprecherin Alessandra Vellucci am Dienstag. Zuvor hatte die Regierung offen gelassen, ob sie wie geplant an den Verhandlungen teilnimmt.

Türkisch-iranischer Geschäftsmann in New Yorker Prozess nicht länger Angeklagter

Neue Wendung im New Yorker Prozess um den türkisch-iranischen Geschäftsmann Reza Zarrab: Der 34-jährige Goldhändler werde selbst nicht als Angeklagter vor Gericht erscheinen, sagte der Vorsitzende Richter Richard Berman bei der Auswahl der Jury. Der Vizechef der türkischen Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, sei nunmehr der einzige Angeklagte in dem Prozess. Anders als Atilla nahm Zarrab nicht an der Anhörung teil.

