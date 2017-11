Das Automotive Competence Center befindet sich nun im Zentrum der europäischen Automobilbranche.

ST. PAUL, Minnesota, 28. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- H.B. Fuller (NYSE:FUL) vermeldete heute die Eröffnung seines neuen "Automotive Competence Center" in Mannheim. Diese Einrichtung umfasst ein Applikationslabor und erweiterte Büroflächen für Vertrieb, Kundendienst und technischen Dienst. Sie repräsentiert das Bestreben des Unternehmens, seine Kapazitäten in der Automobilbranche auszuweiten.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db7afbe1-205a-4bc4-a0c6-a78dcfebfc29 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db7afbe1-205a-4bc4-a0c6-a78dcfebfc29) verfügbar.

Durch das Automotive Competence Center erweitert H.B. Fuller seine Kapazitäten zur Entwicklung und Fertigung von Heißklebestoff, wasserbasierten, lösemittelhaltigen Reaktivkleber- und Klebstofffolientechnologien für verschiedene automobilbezogene Schneide-, Struktur-, Licht-, Elektronik-, Elektrofahrzeug- und Batterie-Anwendungen. Neue Anwendungsmaschinen, Testgeräte, Laborkapazitäten und -flächen erleichtern eine umfangreichere Kundeneinbindung in den Bereichen Innovation - vom Konzept über die Prototypgestaltung, bis hin zur finalen Gestaltung.

"Diese hervorragende Einrichtung verdeutlicht unser Engagement für unsere Kunden in der Automobil- und Automobilelektronik-Branche", sagt Matt McGreevy, kaufmännischer Geschäftsführer, H.B. Fuller Global Automotive. "Das Automotive Competence Center ermöglicht uns verbesserte Möglichkeiten der Zusammenarbeit, was teilweise auf die räumliche Nähe zu den Kunden der europäischen Automobilbranche zurückzuführen ist. Zudem verbessert es unsere Forschung und Entwicklung sowie unsere technischen Kompetenzen bei Konstruktionsklebstoffen. Außerdem verbessert es unsere Fähigkeit, neue Klebstofftechnologien und -anwendungen zu entwickeln, um Innovationen im allgemeinen Transportsektor zu unterstützen."

Von dieser Einrichtung aus werden Experten für Klebstoffe mit jahrzehntelanger Erfahrung und tiefgehendem, vielfältigem Wissen der Automobilbranche eng mit Originalherstellern (OEM) und wichtigen Kunden zusammenarbeiten, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit Design und Produktion zu lösen.

Howard Biery, Business-Manager, H.B. Fuller Automotive, EIMEA, kommentiert dazu: "Die neue Einrichtung verbessert erheblich unsere Fähigkeit, - sowohl regional als auch global - verschiedene Kundenanwendungen zu unterstützen und die idealen Materialien und Methoden zu finden, um unseren Leistungs- und Produktionsanforderungen gerecht zu werden. Angetrieben von Trends, z. B. Leichtbau, sowie Performance und Kosten, müssen sich die Hersteller in diesem sich schnell verändernden Markt darauf verlassen, dass ihre Lieferanten ihnen schnelle Innovationen und vollständige, nachhaltige Montagelösungen bereitstellen. Mit unserem Center können wir ein noch stärkerer Partner sein."

Über H.B. Fuller:

Seit 1887 ist H.B. Fuller ist ein weltweit führender Anbieter von Klebstoffen, der sich auf die Perfektionierung von Klebstoffen, Dichtungsmassen und anderen Spezialchemikalien zur Verbesserung von Produkten und Leben konzentriert. Mit einem Proforma-Nettoumsatz von über 2,8 Milliarden USD im Jahr 2017 und einer Verpflichtung für Innovation bringt H.B. Fuller Menschen, Produkte und Prozesse zusammen, die einige der größten Herausforderungen der Welt beantworten und lösen. Unser zuverlässiger, reaktionsschneller Service schafft dauerhafte, lohnende Verbindungen mit Kunden aus den Bereichen Elektronik, Einweghygiene, Medizin, Transport, Luft- und Raumfahrt, saubere Energie, Verpackung, Bau, Holzverarbeitung, allgemeine Industrie und andere Konsumgüter. Und unser Versprechen an unsere Leute verbindet diese mit den Möglichkeiten, um innovativ zu sein und sich zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.hbfuller.com (http://www.hbfuller.com/).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kimberlee Sinclair

Global Communications

+1 651 236 5823

kimberlee.sinclair@hbfuller.com (mailto:kimberlee.sinclair@hbfuller.com)

