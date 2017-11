Unterföhring (ots) - Pünktlich zur Handball-Weltmeisterschaft der Frauen im eigenen Land startet die DOSB New Media mit Handball-Deutschland.TV ab sofort ihre erste Sportarten-spezifische Plattform.



Vom 1. bis 17. Dezember 2017 ist Deutschland bereits zum dritten Mal nach 1956 und 1997 Gastgeber der Handball-WM der Frauen. Im Zuge dessen sicherte sich die DOSB New Media im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit Lagadère Sports die Übertragungsrechte für alle 84 Partien des Turniers und ist damit der einzige Anbieter, der kostenlos alle Spiele live und on demand zeigt.



Ab sofort gibt es die neue Plattform Handball-Deutschland.TV für alle Handball-Fans in Deutschland: Vom Amateur, der seine Spiele via Smartphone über die YouSport-App streamt, bis hin zur Handball-Bundesliga der Frauen, verschiedenen nationalen Ligen, ausgewählten Länderspielen der Frauen, Männer und Junioren - das Streaming-Angebot steht allen Vereinen und Veranstaltern zur Übertragung ihrer Spiele offen.



Der 2014 von der DOSB New Media GmbH gegründete Internetsportsender Sportdeutschland.TV bleibt als übergeordnete Dachmarke für alle Sportarten relevant und bestehen. Er widmet sich auch in Zukunft der Aufgabe, die Vielfalt des Sports in all seinen Facetten abzubilden.



Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbunds: "Das Jahr 2017 birgt ein besonderes Jubiläum für Handball-Deutschland: 1917 wurden erstmals die Handball-Regeln festgeschrieben. Nun heißt es also schon '100 Jahre Handball'! Wir freuen uns, dass pünktlich zu diesem Jubiläum nun Handball-Deutschland.TV an den Start geht und allen Handball-Fans und -Profis eine große, gemeinsame Plattform bietet."



Björn Beinhauer, DOSB New Media-Geschäftsführer: "Handball erfreut sich in Deutschland einer stetig zunehmenden Beliebtheit. Der Launch einer eigenen Plattform, auf der sich die Fans ihrem dezidierten Interesse entsprechend mit ihrem Lieblingssport beschäftigen können, war für uns die logische Konsequenz. Handball-Deutschland.TV verbindet die gesamte Handball-Familie. Ein kleiner Verein, der in der untersten Liga spielt, ist ebenso Teil von Handball-Deutschland wie die Bad Boys und die Ladies."



Über die DOSB New Media GmbH



Die DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinter Sportdeutschland.TV, wurde im Jahr 2011 vom DOSB, dem Spitzenverband des Deutschen Sports mit Sitz in Frankfurt am Main, gegründet. Sie hat das Ziel und den Auftrag, innovative Onlineanwendungen für den deutschen Sport zu entwickeln. Im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit steht die Übertragung von Sportveranstaltungen auf dem eigenen Online-Sportsender Sportdeutschland.TV. Seit Mitte 2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich zur ProSiebenSat.1 Group. Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.



