FRANKFURT (Dow Jones)--Der Düngemittel- und Salzkonzern K+S wird seine neue Gruppenstrategie mit einem kleineren Vorstand umsetzen. Dieser wird durch ein erweitertes Managementteam unterstützt, wie der Aufsichtsrat beschlossen hat.

Dem Vorstandsteam gehören künftig Burkhard Lohr als CEO, Thorsten Boeckers als Finanzvorstand und Mark Roberts als Chief Operating Officer an. Das erweiterte Managementteam soll den Vorstand beraten und operativ unterstützen, hieß es.

Unter der Führung von Lohr nähmen die Umsetzung der neuen Strategie Shaping 2030 und die Integration der Geschäftsbereiche Kali- und Magnesiumprodukte und Salz zu einer One Company Gestalt an, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Kreimeyer. Im Zuge der neuen Strategie richtet der Rohstoffkonzern das Geschäft künftig nach vier Kundensegmenten aus. Damit sollen in drei Jahren auch erhebliche Synergien erzielt werden.

Otto Lose werde vor dem Hintergrund der neuen Unternehmensstruktur "im besten Einvernehmen" aus dem Vorstand ausscheiden, hieß es weiter. Thomas Nöcker werde am 1. September 2018 in den Ruhestand treten und bis zum Ablauf seines Mandats die von ihm verantworteten Bereiche an seine Kollegen im Vorstand übergeben.

November 28, 2017 07:47 ET (12:47 GMT)

