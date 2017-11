Berlin (ots) -



Der recht einheitliche und gemäßigte Preisanstieg von Wohnimmobilien ging auch im Oktober 2017 weiter. Die aktuelle Auswertung des EUROPACE Hauspreis-Index (EPX) zeigt in allen drei untersuchten Segmenten leichte Preissteigerungen - um 0,22 bis 0,41 Prozent. Der Preisanstieg ist damit im Vergleich zum Vormonat nochmals leicht zurückgegangen. Ein Zeichen dafür, dass der Immobilienmarkt gesättigt ist?



"Das wäre sicherlich zu viel gesagt", erklärt Stefan Kennerknecht, Vorstand der EUROPACE AG. "Unsere Preiskurve ist zwar flacher geworden. Aber wenn Sie Immobilieninteressenten fragen, dann werden die ein ausreichendes Angebot an Immobilien kaum bestätigen können. Es wird seit Jahren weniger gebaut als der Markt nachfragt. Nun hat das Statistische Bundesamt kürzlich sogar mitgeteilt, dass die Anzahl der genehmigten Wohnungen in Deutschland in den ersten neun Monaten um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist. Das spricht eher dafür, dass die Immobilienpreise sich eine leichte Winterruhe gönnen", so Kennerknecht. "Wir gehen davon aus, dass die Preise auch in Zukunft weiterhin leicht steigen werden."



Neue Ein- und Zweifamilienhäuser haben sich im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,22 Prozent verteuert, im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,84 Prozent. Bestandshäuser wurden um 0,41 bzw. 5,99 Prozent teurer. Die Preise für Eigentumswohnungen sind in dieser Zeit um 0,36 bzw. 7,78 Prozent gestiegen. Daraus ergaben sich für den EPX-Gesamtindex im Oktober Anstiege um 0,33 Prozent zu September 2017 und um 6,17 Prozent zu Oktober 2016.



Die Entwicklung der EPX-Preisindizes:



Gesamtindex: leicht steigend



Monat Indexwert Vormonat Vorjahresmonat Oktober 2017 141,29 0,33% 6,17% September 2017 140,83 0,44% 6,24% August 2017 140,22 0,16% 5,69%



Eigentumswohnungen: leicht steigend



Monat Indexwert Vormonat Vorjahresmonat Oktober 2017 143,44 0,36% 7,78% September 2017 142,92 0,22% 7,40% August 2017 142,61 -0,31% 5,98%



Neue Ein- und Zweifamilienhäuser: leicht steigend



Monat Indexwert Vormonat Vorjahresmonat Oktober 2017 152,16 0,22% 4,84% September 2017 151,82 0,55% 5,28% August 2017 150,99 0,01% 6,75%



Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser: leicht steigend



Monat Indexwert Vormonat Vorjahresmonat Oktober 2017 128,27 0,41% 5,99% September 2017 127,75 0,55% 6,10% August 2017 127,05 0,87% 4,15%



Über den EUROPACE Hauspreis-Index EPX



Der EUROPACE Hauspreis-Index EPX basiert auf tatsächlichen Immobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten des EUROPACE-Finanzmarktplatzes. Über EUROPACE werden mit rund 45 Mrd. Euro jährlich mehr als 15 Prozent aller Immobilienfinanzierungen für Privatkunden in Deutschland abgewickelt. Der EPX wurde im Jahr 2005 gemeinsam mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBR entwickelt und wird seitdem monatlich erhoben. Der Gesamtindex besteht aus den Daten der Einzelindizes für Bestands- und Neubauhäuser sowie für Eigentumswohnungen. Erläuterungen zur hedonischen Berechnungsmethodik finden Sie unter http://www.europace.de/presse/index-epx-hedonic/.



Über EUROPACE



Der internetbasierte Finanzierungsmarktplatz EUROPACE wird von der Europace AG und ihren Schwestergesellschaften betrieben. EUROPACE ist die größte deutsche Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein voll integriertes System vernetzt mehr als 400 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzer wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab. EUROPACE ist mit dem TÜV Datenschutzgutachten zertifiziert. Die Europace AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Hypoport AG, die an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet ist. Ende 2015 wurde Hypoport in den SDAX aufgenommen.



