Paris - Die Weltwirtschaft wächst so schnell wie seit 2010 nicht mehr und dürfte dieses Tempo vorerst beibehalten. Mittelfristig warnt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem am Dienstag veröffentlichten Konjunkturausblick aber vor Risiken. Für Deutschland erwarten die Experten des Industrieländerclubs, dass sich das Wachstumstempo im Jahr 2019 etwas verlangsamt.

Die globale Konjunktur hat in diesem Jahr spürbar an Fahrt gewonnen und dürfte um 3,6 Prozent wachsen, 0,5 Prozentpunkte mehr als im schwachen Vorjahr. 2018 dürfte sie etwas stärker zulegen (3,7 Prozent). "Alle wichtigen Regionen wachsen gleichzeitig, und sie wachsen gut", sagte der OECD-Direktor für wirtschaftspolitische Studien, Christian Kastrop, der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings liegt die ...

