Was war denn für B&R die Motivation, sich als Automatisierungsanbieter des Themas Losgröße 1 in der Massenfertigung anzunehmen? Markus Sandhöfner: Auslöser waren nicht nur die Maschinenbauer und Produzenten von Massenwaren, sondern Anforderungen, die jeder von uns hat. Wir alle wollen letztlich Produkte kaufen, die auf unsere Vorlieben zugeschnitten sind. Und wenn es eine Technologie gibt, die es erlaubt, Produkte auf persönliche Vorlieben hin zu designen, zu fertigen und dann noch auszuliefern, dann werden diese Produkte künftig verstärkt nachgefragt - vorausgesetzt, der Preisunterschied zu klassischen Massenprodukten ist nicht all zu hoch. Wenn das sichergestellt ist, wird es mehr und mehr Produkte geben, die sich auf die persönlichen Anliegen und individuellen Vorlieben jedes einzelnen Konsumenten zuschneiden lassen. Heutzutage ist der Maschinenpark, mit dem Konsumgüter hergestellt und verpackt werden, jedoch nicht auf Flexibilität und spezifische Kundenwünsche ausgerichtet. Der Fokus liegt hier auf maximalen Stückzahlen. Robert Kickinger: Diese sich widersprechenden Anforderungen, auf der einen Seite eine kundenspezifische Produktion ...

