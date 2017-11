3 Sterne - in ihrem aktuellen Anleihen-Barometer stuft die KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,00%-Anleihe der VEDES AG (WKN A2GSTP) als "durchschnittlich attraktiv" mit 3 von 5 möglichen Sternen ein. Die VEDES AG sei laut den Analysten gekennzeichnet durch eine solide Eigenkapitalquote und eine weitgehend stabile Umsatzbasis mit sich verbessernden Ergebnismargen. In Verbindung mit der Rendite von 5,00% p.a. (Kurs von 100,00% am 27.11.2017) sei die VEDES-Anleihe so als "durchschnittlich attraktiv" zu bewerten.

Hinweis: Der von der KFM initierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hatte die neue VEDES-Anleihe 2017/22 im Rahmen der Emission neu in sein Portfolio aufgenommen.

VEDES-Anleihe 2017/22

ANLEIHE CHECK: Die im November 2017 emittierte Anleihe der VEDES AG ist mit einem Zinskupon von 5,00% p.a. ausgestattet (Zinszahlung jährlich am 17.11.) und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 17.11.2022. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Millionen Euro. Die Emission wurde ausschließlich institutionellen Investoren in Stückelungen ab 100.000 Euro angeboten. In den Anleihebedingungen sind ...

