Zur Ausgabe 2018 werden mehr als 60.000 Besucher und 600 teilnehmende Unternehmen erwartet

Die GSMA gab heute erste Einzelheiten zum GSMA Mobile World Congress Shanghai 2018 bekannt, darunter bestätigte Aussteller und Sponsoren sowie eine Reihe von Programmen und Aktivitäten, die auf der alljährlichen Veranstaltung der Mobilfunkbranche stattfinden. Der Mobile World Congress Shanghai wird vom 27. bis 29. Juni 2018 im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) unter dem Thema "Creating a Better Future" (Schaffung einer besseren Zukunft) abgehalten. Die GSMA erwartet, dass mehr als 60.000 Fachleute aus der Mobilfunkbranche und angrenzenden Industriesektoren zur Veranstaltung 2018 kommen werden.

"Inzwischen verbindet der Mobilfunk mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung. Er revolutioniert die Industrie, verbessert unser Leben und schafft spannende neue Möglichkeiten in unseren globalen Gemeinschaften, während er Lebensadern der Hoffnung bietet und die Ungleichheit abbaut", sagte Michael O'Hara, Chief Marketing Officer, GSMA. "Innovation steht im Zentrum einer besseren Zukunft aller und der Mobile World Congress Shanghai wird Technologien, Produkte und Dienstleistungen präsentieren, die diese Innovation beflügeln."

Mobile World Congress Shanghai präsentiert mehr als 600 Unternehmen

In sieben Hallen des SNIEC wird die Ausstellung des Mobile World Congress Shanghai führende Produkte, Dienstleistungen und Technologien präsentieren, die die Zukunft der mobilen Welt prägen, von Mobiltelefonen und Geräten bis zu Netzinfrastruktur, -software und -dienstleistungen und vieles mehr. Wichtige Veranstaltungspartner sind China Mobile und Huawei; die beiden Unternehmen werden neben mehr als 600 weiteren Firmen ebenfalls auf der Ausstellung vertreten sein. Dazu zählen unter anderem AAC Acoustic, AsiaInfo, BICS, China Transport Telecommunication and Information, Continental, Datang, Ericsson, Gemalto, Gionee, H3C Technologies, Hengtong Optic-Electric, HTC, Nokia, Qualcomm, RFS, Rohde Schwarz, Samsung LSI, STMicroelectronics, Volkswagen und ZTE.

NEXTech, ein Top-Anziehungspunkt des Mobile World Congress in Barcelona, hält Einzug auf dem Mobile World Congress Shanghai. NEXTech wird Technologie der nächsten Generation in spezialisierten Ausstellungsbereichen von Halle W5 des SNIEC in den Blickpunkt rücken und Firmen und innovative Technologien vorstellen, die den Wandel im gesamten mobilen Ökosystem vorantreiben. NEXTech wird hochmoderne Technologien wie VR und AR, Robotik, vernetzte und autonome Fahrzeuge sowie künstliche Intelligenz hervorheben. NEXTech stellt zudem 4 Years From Now (4YFN) auf einer Ausstellung mit mehr als 100 lokalen und internationalen Start-ups vor. Auf dem Programm von 4YFN stehen zudem eine Reihe von Aktivitäten zur Startup-Kooperation und Investoren-Vernetzung.

Die GSMA Innovation City wird erneut ein größeres Highlight des Mobile World Congress Shanghai sein und es den Teilnehmern ermöglichen, Technologie im Kontext zu erleben und veranschaulichen, wie per Mobilfunk vernetzte Produkte und Dienstleistungen das tägliche Leben verbessern können und Branchen in Bereichen wie Automobil, Gesundheit, intelligentes Heim, Verkehrslogistik und mehr transformieren.

Das Youth Mobile Festival (YoMo) wird auf den Mobile World Congress Shanghai zurückkehren und wieder ein fesselndes, unterhaltsames und praktisches didaktisches Erlebnis für junge Menschen und Familien bieten, da sie die Kraft der Disziplinen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurskunst, Kunst/Design und Mathematik (STEAM) kennenlernen können. Weitere Informationen zur Ausstellung des Mobile World Congress Shanghai finden Sie unter www.mwcshanghai.com/exhibit.

Konferenz beleuchtet jüngste Trends und Themen rund um das Thema "Mobile"

Die Konferenz des Mobile World Congress Shanghai 2018 findet vom 27. bis 29. Juni im SNIEC statt. Neben den vier Keynote-Sitzungen umfasst sie sieben Schwerpunkt-Summits: den 5G Summit, den Artificial Intelligence (AI) Summit, den Future Vehicles Summit, den Marketing Excellence Summit, den Future Operator Summit, den Global Device Summit und den Internet of Things (IoT) Summit. Neu auf der Ausgabe 2018 des Mobile World Congress Shanghai ist die Leaders Stage, auf der Branchenführer, Regierungschefs und weitere Vordenker ihre Perspektiven und Einblicke zu einer breiten Themenpalette bieten, darunter gesellschaftliche Fragen, Wirtschaft und Handel, die Welt der Arbeit und vieles mehr.

Der Aufruf zu Beiträgen für den Mobile World Congress Shanghai ist angelaufen und potenzielle Referenten können ihre Vorschläge bis Freitag, dem 19. Januar 2018, 23:59 Uhr Hongkonger Zeit einreichen. Zur Einreichung von Beiträgen besuchen Sie bitte www.mwcshanghai.com/become-a-speaker/.

Women4Tech gibt Debüt in Schanghai

Nach dem äußerst erfolgreichen Auftakt auf dem Mobile World Congress 2017 wird das Women4Tech-Programm nun auch in Schanghai zu erleben sein. Women4Tech soll die Geschlechterkluft in der Mobilfunkbranche thematisieren und abbauen. Im Mittelpunkt des Programms steht der Women4Tech Summit, der hochrangige Redner und Podiumsteilnehmer versammelt, um zu erörtern, wie die Geschlechtergleichstellung in normalen Arbeitsumgebungen gewährleistet werden kann, und strategische Ratschläge auszutauschen, wie die Geschlechtervielfalt in der Mobilfunkbranche und angrenzenden Sektoren ausgeweitet werden kann. Der Summit wird Themen rund um die Rolle von Frauen bei der Befähigung, Ermutigung, Transformation und Innovationen im Technologiebereich hervorheben. Zu weiteren Women4Tech-Aktivitäten zählen eine Speed-Coaching- und Networking-Sitzung, spezielle Touren, Aktivitäten bei 4YFN, die Women4Tech Asia Mobile (AMO) Awards for Outstanding Achievement Asia Industry Leadership und weitere Ereignisse.

Größte klimaneutrale Ausstellung und Konferenz in Asien

Der Mobile World Congress Shanghai ist vom British Standards Institute erneut gemäß der internationalen Norm PAS 2060 offiziell als klimaneutral zertifiziert worden. Dies bekräftigt seine Position als größte klimaneutrale Ausstellung und Konferenz in Asien. Die GSMA hat eine Reihe von Maßnahmen zur Senkung der Emissionen des Mobile World Congress Shanghai 2017 umgesetzt, wodurch Treibhausgasemissionen von mehr als 104 Tonnen Kohlendioxidäquivalent eingespart wurden. Zum Ausgleich der gesamten verbleibenden CO2-Emissionen unterstützt die GSMA von den Vereinten Nationen zertifizierte Projekte in China, darunter ein Projekt in Shaanxi, bei dem mithilfe von Abgas Strom erzeugt wird, sowie ein Wasserkraftwerksprojekt in Gansu. Weitere Informationen finden Sie unter www.mwcshanghai.com/about-the-gsma/environmental-programme/.

Folgen Sie den Entwicklungen zum Mobile World Congress Shanghai 2018

Weiterführende Informationen über den Mobile World Congress Shanghai 2018, darunter zu Teilnahme-, Ausstellungs-, Partner- oder Sponsormöglichkeiten, finden Sie unter www.mwcshanghai.com. Folgen Sie den Entwicklungen und Aktualisierungen zum Mobile World Congress Shanghai über unsere Social-Media-Kanäle folgen Sie uns auf Twitter @GSMA unter MWCS18. Regelmäßige Aktualisierungen erhalten Sie auf unserer LinkedIn-Showcase-Seite unter www.linkedin.com/company/mobile-world-congress-shanghai und folgen Sie uns auf Facebook unter www.facebook.com/mwcshanghai. In China können Sie uns auf Sina Weibo http://weibo.com/mwcshanghai folgen oder suchen Sie "GSMA_MWCS" auf WeChat.

-ENDE-

Über die GSMA

Die GSMA vertritt die Interessen der weltweiten Mobilfunkindustrie. Die Organisation vereint fast 800 Netzbetreiber sowie nahezu 300 Unternehmen aus dem Umfeld der mobilen Kommunikation, darunter Mobiltelefon- und Gerätehersteller, Software-Unternehmen, Ausrüstungsanbieter, Internetfirmen und Unternehmen aus angrenzenden Branchen. Die GSMA organisiert zudem branchenweit führende Veranstaltungen wie den Mobile World Congress, den Mobile World Congress Shanghai, Mobile World Congress Americas und die Konferenzen der Mobile 360 Series.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der GSMA unter www.gsma.com. Folgen Sie der GSMA auf Twitter: @GSMA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171128005826/de/

Contacts:

Für die GSMA

Ava Lau, +852 2533 9928

alau@webershandwick.com

oder

Cara Delaney, +44 20 7067 0190

Cara.Delaney@webershandwick.com

oder

GSMA Press Office

pressoffice@gsma.com