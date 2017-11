Liebe Leser,

der Goldpreis bekommt in diesem Jahr keinen Fuß in die Tür. Grund dafür könnten die sich verringerten geopolitischen Risiken sein, sowie die verhaltene Inflationsentwicklung. Der US-Dollar entwickelte sich in diesem Jahr zwar schwächer, jedoch sind die Aussichten, was die weitere Entwicklung angeht, vor allem im Zuge der US-Steuerreform sowie der Straffung der US-Geldpolitik noch unklar.

Dementsprechend vermochte der Goldpreis Minenwerte kaum zu unterstützen. Die Performance ... (David Iusow-Klassen)

