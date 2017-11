BERLIN (Dow Jones)--Nach dem zweiten Diesel-Gipfel mit den Kommunen ist heftige Kritik an der Autoindustrie geäußert worden. "Es ist wieder ein weiterer guter Schritt. Nicht mehr und nicht weniger", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller als Vertreter der SPD-Länder am Dienstag in Berlin nach dem Treffen von Politik und Kommunen im Kanzleramt. Es habe eine gemeinsame Haltung gegeben, "dass wir Druck aufbauen auf die deutsche Automobilindustrie", sagte Müller, der auch Bundesratspräsident ist.

Man sei sich einig gewesen, dass da in den letzten Monaten bei der Automobilindustrie nicht viel passiert sei, sagte Müller im Beisein von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und weiterer Unions-Politiker. So sei für Berlin und Hamburg klar, dass beide Städte ihre Busflotte umstellen werden. Dazu erwarte man "technische Lösungen" der deutschen Hersteller. Sollte es keine Angebote geben, "werden wir uns auch anders orientieren", drohte Müller.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks erklärte, man müsse den deutschen Busherstellern seitens der Bundesregierung signalisieren, "dass sie endlich mal in die Pötte kommen". Wenn alle Städte jetzt den Kauf von E-Bussen beschließen würden, dann würden deutsche Firmen nicht liefern können. Man könnte dann nicht mal mehr nur auf polnische Busse zurückgreifen, sondern müsste den Blick nach China richten, meinte die SPD-Politikerin.

