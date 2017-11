Am deutschen Aktienmarkt herrscht heute relativ wenig Bewegung. Seit 10 Uhr pendelt der DAX in einer Range zwischen 13.005 und 13.071 Punkten. Das Problem ist, dass es weder von der Konjunkturfront noch aus den Reihen der Unternehmen groß nennenswerte Nachrichten gibt. Einzig ProSiebenSat.1 macht positiv von sich reden. Nach der katastrophalen Kursentwicklung der letzten Wochen geht es am Dienstag deutlicher aufwärts.

