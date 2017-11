Die Eurozone wächst, die deutsche Industrie erwartet mehr Exporte - das alles trotz des starken Euro. Was sagen Analysten zu den Aussichten, Patrick Kesselhut von der Commerzbank? Ein taubenhafter Jerome Powell, starkes Wachstum in der Eurozone und eine US-Steuerreform, die noch auf sich warten lässt: Patrick Kesselhut von der Commerzbank berichtet aus dem Handelssaal: die Nachfrage nach dem Euro sei dennoch oder gerade deshalb ungebrochen. Was macht aus Anlegersicht derzeit Sinn? Das sagt er im Gespräch mit Antje Erhard