BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit harter Kritik auf das Abstimmungsverhalten von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) im Fall Glyphosat reagiert. "Das entsprach nicht der Weisungslage, die von der Bundesregierung ausgearbeitet war", rügte Merkel bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Schmidt hatte in Brüssel einer Verlängerung der Zulassung für das Unkrautvernichtungsmittel um fünf Jahre trotz ablehnender Haltung von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) zugestimmt und am Dienstagmorgen erklärt, er habe dies auf eigene Verantwortung getan. "Ich habe eine Entscheidung für mich getroffen und in meiner Ressortverantwortung", sagte Schmidt im ARD-Morgenmagazin.

Merkel sagte dazu bei der Pressekonferenz nach dem Dieselgipfel, Schmidts Verhalten entspreche "nicht dem, was wir in der Geschäftsordnung der Bundesregierung vereinbart haben". Dies gelte auch für eine geschäftsführende Bundesregierung. Sie habe mit Schmidt gesprochen und erwarte, "dass sich ein solches Vorkommen nicht wiederholt". Ansonsten sei "ein gedeihliches gemeinsames Arbeiten in der Bundesregierung nicht möglich". Inhaltlich sei sie zwar auf Schmidts Seite. "Aber es geht hier um Verfahrensfragen", hob die Kanzlerin hervor.

Hendricks zeigte sich verärgert über Schmidts Votum. "Ich bin weiter der Ansicht, dass wir eine vertrauensbildende Maßnahme (in der Regierung) brauchen", sagte sie nach der Pressekonferenz. Sie habe Schmidt beim Dieselgipfel getroffen. "Es hat den Versuch einer Entschuldigung gegeben", meinte Hendricks. Bisher habe sie diese noch nicht angenommen.

SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel hatte Merkel zuvor aufgefordert zu erklären, ob sie von dem Vorgehen gewusst und dem zugestimmt hat. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hatte von einem "schweren Vertrauensbruch" gesprochen.

